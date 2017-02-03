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Otomotivde 66 ayın en yüksek ihracatı gerçekleşti

Türk otomotiv sektörü, ocak ayında yüzde 36,8 ile aylık bazda son 66 ayın en yüksek ihracat artışına imza attı.

Otomotivde 66 ayın en yüksek ihracatı gerçekleşti

Türk otomotiv sektörü, ocak ayında yüzde 36,8 ile aylık bazda son 66 ayın en yüksek ihracat artışına imza attı.

03 Şubat 2017 Cuma 11:07
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Otomotivde 66 ayın en yüksek ihracatı gerçekleşti

Ocak 2016'da 1 milyar 512 milyon 312 bin dolar olan otomotiv ihracatı, Ocak 2017'de 2 milyar 69 milyon 424 bin dolara yükseldi. Türkiye'nin genel ihracatındaki payını yüzde 19,7'ye çıkaran otomotiv, sektörel ihracat liderliğini de sürdürdü.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü, 2016 yılı ocak ayında 1 milyar 512 milyon 312 bin dolar olan ihracatını, bu yılın aynı ayında yüzde 36,8'lik rekor artışla 2 milyar 69 milyon 424 bin dolara taşıdı.

Türkiye'nin Ocak 2017'de yüzde 15'lik artışla 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar olarak gerçekleşen toplam ihracatından yüzde 19,7 ile en büyük payı alan otomotiv, yılın ilk ayını da açık ara lider kapattı.

Otomotivi, yüzde 11,9'luk pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde 11,7 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve yüzde 8,1 ile "çelik" sektörleri takip etti.

Sektör, ocak ayında 153 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Son 5,5 yılda görülen en yüksek aylık artış

Otomotiv endüstrisinde ocak ayındaki yüzde 36,8'lik artış, Ağustos 2011'den bu yana aylık bazda, en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Ocak 2016'da, son 66 ayın en yüksek aylık ihracat artışına imza atan sektör, dış satımını Temmuz 2011'de ise yüzde 38,04 artırmıştı.

Sektörün son 5,5 yılda geriye dönük aylık bazdaki en yüksek ihracat artışları, 2011 yılı ağustos-aralık döneminde ağustosta yüzde 26,82, 2012'de kasım ayında yüzde 9,93, 2013'te temmuz ayında yüzde 35,4, 2014 yılında nisan ayında yüzde 18,7, 2015 yılında ekim ayında yüzde 18,8 ve 2016 yılında mayıs ayında yüzde 33,97'yi görmüştü. 

AA

Anahtar Kelimeler:
OtomotivTürkiye İhracatçılar MeclisiTİMÖİBOtomotiv Endüstrisi
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