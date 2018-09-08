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Otomotiv üretimi ocak-temmuz döneminde yüzde 3 azaldı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 986 bin 922 adet oldu.

Otomotiv üretimi ocak-temmuz döneminde yüzde 3 azaldı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 986 bin 922 adet oldu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:28
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Otomotiv üretimi ocak-temmuz döneminde yüzde 3 azaldı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 986 bin 922 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı ocak-temmuz dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomotiv sanayii yılın ilk 7 aylık döneminde üretim, iç pazar ve ihracatta daralma yaşamaya devam etti.

Toplam üretim ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 azalarak 986 bin 922 adet, otomobil üretimi ise yüzde 6,5 azalarak 653 bin 780 adet oldu. Toplam pazar ise ocak-temmuz dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 daralarak 420 bin 769 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 13,7 daraldı ve 317 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

OSD verilerine göre 2018 yılında başarılı bir üretim performansı sergileyen ticari araç grubunda üretim yılın 7 aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı.

Toplam ihracat 811 bin 560 adet oldu

Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 2,8, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 32,6 seviyesinde arttı. Ancak ticari araç pazarı aynı dönemde yüzde 20,8 daraldı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 23,4 küçülürken ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 0,7 daraldı. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 3 yılda yüzde 51,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde ihracat, adet bazında yüzde 2, otomobil ihracatı da yüzde 6,4 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 811 bin 560 adet olurken, otomobil ihracatı 542 bin 750 adet düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 14,8 , avro bazında da yüzde 4 arttı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 19,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7,1 artarak 7,7 milyar dolar seviyesinde yükseldi. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3,1 azalarak 6,3 milyar avroya geriledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Otomotiv üretimi
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