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sanayisinin toplam üretimi yılın 11 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1 milyon 330 bin adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan "2016 kasım ayı üretim, ihracat ve satış değerlendirme raporu" yayımlandı.

Rapora göre, 2016'nın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 8, otomobil üretimi ise yüzde 18 oranında arttı. Söz konusu dönemde, toplam üretim 1 milyon 330 bin adet, otomobil üretimi ise 844 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde toplam pazar, yüzde 2 oranında artarak 863 bin adet düzeyinde gerçekleşirken otomobil pazarı yüzde 6 artarak 649 bin adede ulaştı. Söz konusu rakamlarla sektörde en yüksek ocak-kasım dönemi üretim seviyesine ulaşıldı.

Söz konusu dönemde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 377 bin adet olarak gerçekleşti.

Yılın 11 ayında toplam satışlar 863 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gerçekleşti. Otomobil satışları ise yüzde 6 oranında artarak 649 bin adet oldu.

Toplam ihracat yüzde 14 arttı

Ocak-kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 22 bin adet, otomobil ihracatı ise 659 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar ve avro bazında yüzde 11 arttı. Toplam otomotiv ihracatı 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 16 artarak 7,3 milyar dolara yükseldi.

AA