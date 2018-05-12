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Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı Resmi Gazete'de

Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler, üretimde kullandıkları radyo, hoparlör ve monitör gibi ürünlerin ÖTV iadesi için üretim tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapabilecek.

Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı Resmi Gazete'de

Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler, üretimde kullandıkları radyo, hoparlör ve monitör gibi ürünlerin ÖTV iadesi için üretim tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapabilecek.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:45
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Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı Resmi Gazete'de

Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler, üretimde kullandıkları radyo, hoparlör ve monitör gibi cihazların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) iadesi için üretim tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuruda bulunabilecek.

Maliye Bakanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle başta otomobiller olmak üzere bazı taşıtların imalinde kullanılan mallar için ödenen ÖTV'nin iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Otomotiv imalatçıları, araç üretirken kullandıkları radyo, hoparlör, monitör ve navigasyon gibi cihazlar için ÖTV öderken, ürettikleri araç bayileri tarafından satıldığında bu kez taşıtın tüm bedeli üzerinden bayiler ÖTV ödemek zorunda kalıyordu.

Tebliğle, imalatçılara söz konusu ÖTV girdilerinin iadesi sağlanacak. Buna göre, üreticiler, söz konusu girdileri yine ÖTV'li olarak satın alacak, imalat aşaması bittikten sonra da iadesini talep edecek.

ÖTV iadesinin, taşıtın üretiminde kullanıldığı vergilendirme dönemini takip eden dönemden itibaren en geç bir yıl içinde istenmesi gerekecek.

İmalatçı niteliği taşımayanlara iade yapılmayacak

İadeye konu malların söz konusu taşıtların imalinde kullanıldığının vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen raporla tespit ve tevsik edilmesi zorunlu olacak. 5 bin lirayı aşmayan iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve yeminli mali müşavir raporu aranmaksızın, vergi dairesince yapılacak kontrollere istinaden sonuçlandırılacak. İade talebinin nakden veya mahsuben yapılması mümkün olacak.

Tebliğe göre, imalatçı niteliği taşımayan motorlu araç ticareti yapan araç bayileri tarafından, taşıta eklenen mallar için ödenen ÖTV ise iade edilmeyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
OtomotivÖzel Tüketim VergisiÖTV
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