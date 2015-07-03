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Otomotiv sektöründen 10,5 milyar dolarlık ihracat

Türk otomotiv endüstrisinin ihracatı 6 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3'lük düşüşle 10 milyar 495 milyon 556 bin dolar oldu

Otomotiv sektöründen 10,5 milyar dolarlık ihracat

Türk otomotiv endüstrisinin ihracatı 6 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3'lük düşüşle 10 milyar 495 milyon 556 bin dolar oldu

03 Temmuz 2015 Cuma 11:25
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Otomotiv sektöründen 10,5 milyar dolarlık ihracat

BURSA - Türk otomotiv endüstrisinin ihracatı 6 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3'lük düşüşle 10 milyar 495 milyon 556 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv endüstrisinin geçen yılın ilk yarısında 11 milyar 701 milyon 557 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,3 azaldı. Otomotivde ihracat, bu yılın ilk yarasında 10 milyar 495 milyon 556 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin bu dönemde 73 milyar 261 milyon 245 bin dolar olarak gerçekleşen toplam ihracatından en büyük payı otomotiv sektörü aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün toplam ihracat içindeki payı yüzde 14,3 oldu. Bu sektörü yüzde 11,2 ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde 10,9 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve yüzde 7,3 ile "çelik" sektörleri izledi.

Haziran ayında düşüş yavaşladı

Ocak ayında yüzde 9,1 artan otomotiv ihracatı, şubatta yüzde 6,9, martta yüzde 16,7, nisanda 11,6, mayıs ayında da yüzde 27,4 gerilemişti.

Haziranda ise sektörün dış satımındaki düşüşte yavaşlama görüldü. Geçen yılın haziran ayında 2 milyar 29 milyon 746 bin dolar olan otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 2,7 düşüşle 1 milyar 975 milyon 601 bin dolara geriledi.

Türkiye'nin otomotiv dış satımı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke arasında, Avrupa Birliği (AB) üyeleri dışında sadece ABD yer aldı.

Ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 12,77'lik düşüşle 1 milyar 677 milyon 487 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Almanya, daralan pazara rağmen liderliğini sürdürdü.

Sektör ihracatının yüzde 9,60'lık artış ile 1 milyar 372 milyon 681 bin dolara ulaştığı İngiltere ikinci sıradaki yerini korudu. Bu ülkeyi, 1 milyar 42 milyon 32 bin dolarla Fransa, 914 milyon 59 bin dolarla İtalya, 544 milyon 655 bin dolarla İspanya, 501 milyon 333 bin dolarla Belçika izledi.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2015 12:49
Anahtar Kelimeler:
Otomotivönce Vatan
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