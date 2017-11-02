Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114440
ALTIN
156.307
DOLAR
3.8082
STERLİN
5.0507
EURO
4.4319
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu...
Engellilerin kadro sevinci
Engellilerin kadro sevinci
Okul sütü ihalesi iptal edildi
Okul sütü ihalesi iptal edildi
Flaş Haber
NEW YORK'TA KANLI SALDIRI
Kapat

Otomotiv pazarı ekimde büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 büyüme kaydederek 91 bin 752 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv pazarı ekimde büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 büyüme kaydederek 91 bin 752 seviyesinde gerçekleşti.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:49
0 Okunma
Otomotiv pazarı ekimde büyüdü

İSTANBUL

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 büyüme kaydederek 91 bin 752 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 10,54 artarak 91 bin 752 oldu. Toplam pazarda, geçen yılın ekim ayında 83 bin araç satılmıştı.

Aynı dönemde, otomobil satışları yüzde 10,58 artarak 70 bin 488'e ulaştı. Geçen yılın ekim ayında 63 bin 746 otomobil satışı yapılmıştı.

Hafif ticari araç pazarında ekim 2016'da 19 bin 254 seviyesinde bulunan satışlar da bu yılın aynı döneminde yüzde 10,44 artarak 21 bin 264'e yükseldi.

Toplam pazar 10 aylık süreçte sınırlı daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ocak-ekim döneminde ise 719 bin 95 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazar, 719 bin 499 araç satılan 2016'nın ocak-ekim dönemine göre yüzde 0,06 daraldı.

3 bin 252 hibrit otomobil satıldı

Otomobil satışları, 2017'nin ekim sonu itibarıyla 1600cc altında yüzde 1,2, 1600-2000cc aralığında yüzde 2,1 ve 2000cc üstünde yüzde 49,3 azaldı. Bu dönemde 49 elektrikli ve 3 bin 252 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Otomobil pazarında, ekim sonunda ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,7 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 233 bin 360 satışla sahip oldu.

Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 59,5'e yükseldi.

2018 otomotiv pazarı beklentisi 950 bin-1 milyon

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, otomotiv sektörü toplam pazarının gelecek yıl 950 bin-1 milyon aralığında olmasının tahmin edildiğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
OtomotivPazarEkim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüfenkci: 2017'nin 10 ayında ihracat 10,36 arttı
Tüfenkci: 2017'nin 10 ayında ihracat 10,36 arttı
'.ist' ve '.istanbul' alan adları satışa çıkıyor
'.ist' ve '.istanbul' alan adları satışa çıkıyor
Van'da bal üretiminde 400 ton artış
Van'da bal üretiminde 400 ton artış
Altın fiyatlarında rekor yükseliş
Altın fiyatlarında rekor yükseliş
Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı
Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı
AB'deki kriz Türk tereyağına ilgiyi artırdı
AB'deki kriz Türk tereyağına ilgiyi artırdı
Okul sütü ihalesi iptal edildi
Okul sütü ihalesi iptal edildi
Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 36 arttı
Türkiye'nin enerji ithalatı yüzde 36 arttı
ASELSAN kendini aştı
ASELSAN kendini aştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ