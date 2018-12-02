Otomotiv ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

Ocak-kasım döneminde yüzde 12 artışla 29,1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, yılın bitmesine 1 ay kala yıllık bazda ihracat rekorunu tazeledi.

Türk otomotiv sektörünün ihracatı, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 2 milyar 769 milyon dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, kasım ayında yüzde 5'lik artış ile 2 milyar 769 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, bugüne kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaştı.

Otomotiv, ocak-kasım döneminde de yüzde 12 artışla 29,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece geçen yıla ait 28,5 milyar dolarlık ihracat rekorunu, bu yılın bitmesine bir ay kala geride bıraktı ve yıllık bazda ihracat rekorunu tazeledi. Endüstri, kasım ayında Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alırken, toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 18 oldu.

Kasımda binek otomobiller ve yan sanayi ihracatı geçen yılla hemen hemen aynı gerçekleşirken, otobüs-minibüs-midibüs ve çekiciler ihracatı da çift haneli arttı. AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 8 olurken, Afrika ülkelerine ihracat da yüzde 33 yükseldi.

11 aylık dönemde binek otomobiller ihracatı yüzde 6 artarken, otomotiv yan sanayi ihracatı, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da çift haneli artış gösterdi.

Otomotiv yan sanayi ve binek otomobillerde artışa devam

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı kasımda yüzde 1 artarak 915 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 2 artışla 1 milyar 101 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 azalışla 448 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 29 artışla 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 1 azalırken, yine önemli pazarlardan Fransa ve İtalya'ya yüzde 7'şer, Romanya'ya yüzde 19 düşüş yaşandı. Buna karşılık ABD'ye yüzde 13, Cezayir'e yüzde 277, Fas'a yüzde 28, Hollanda ve Slovenya'ya yüzde 16'şar artış kaydedildi.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya'ya ihracat 19 azalırken, ABD'ye yüzde 32, Fas'a yüzde 38, İsrail'e yüzde 77 düşüş oldu. Buna karşılık Birleşik Krallık'a yüzde 22, Almanya'ya yüzde 17, İspanya ve Slovenya'ya yüzde 48'er, Hollanda'ya da yüzde 20 artış yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yönelik ihracat yüzde 24 düşerken, önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 24, Fransa’ya yüzde 18, ABD'ye yüzde 22, İspanya'ya yüzde 30 düşüş, buna karşılık Slovenya'ya yüzde 57, İrlanda'ya yüzde 151, Danimarka'ya yüzde 75, Belçika'ya yüzde 19 artış kaydedildi.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 6 düşüş görülürken, bu ürün grubunda Romanya'ya yüzde 434, İtalya'ya yüzde 25 yine Yunanistan, Portekiz ve İsrail'e de çok yüksek oranlı artışlar oldu.

Almanya'ya ihracat yüzde 9 arttı

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat kasımda yüzde 9 artışla 410 milyon dolar oldu. Kasım ayında Fransa’ya ihracat ise yüzde 3 azalarak 256 milyon dolar, İtalya'ya da yüzde 13 azalarak 246 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yine önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 25, Slovenya'ya yüzde 43, Romanya'ya yüzde 35, Hollanda’ya yüzde 14, Danimarka’ya yüzde 133 ihracat artışı yaşanırken, ABD'ye yüzde 22, İsrail'e yüzde 50, İran'a ihracatta yüzde 88 düşüş kaydedildi.

İspanya'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 48 artması, Slovenya’ya artışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 57, binek otomobiller ihracatının yüzde 48 artması etkili oldu.

İtalya'ya yönelik düşüşte ise binek otomobiller ihracatının yüzde 19, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 24 gerilemesi, ABD'ye yönelik düşüşte de binek otomobiller ihracatının yüzde 32 azalması etki yaptı.

AB ülkelerine ihracat yüzde 8 arttı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve toplam ihracattan yüzde 78 pay alan Avrupa Birliği ülkelerine kasım ayı ihracatı yüzde 8 artışla 2 milyar 158 milyon dolar oldu. Alternatif pazarlar arasındaki Afrika ülkelerine yüzde 33 ihracat artışı yaşanırken, Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 35 geriledi.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen otomotiv ihracatında ise binek otomobiller ihracatı yüzde 6 artışla 11 milyar 446 milyon dolar olurken, toplam otomotiv ihracatından aldığı pay da yüzde 39 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 14, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 12, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 11 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisinin bu yılı, hedeflenen 31 milyar doların da üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatmasını bekliyoruz. Böylece yıllık bazda üst üste 13. kez ihracat lideri olarak başarımızı taçlandıracağız." ifadesini kullandı.