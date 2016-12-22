Sıfır faiz

li finansmandan, nakit alım indirimleri ve sabit kura kadar geniş bir yelpazede alternatif ödeme seçenekleri sunan yılın son kampanyalarında, "

ÖTV

ve

kur farkı

"nı karşılama gibi fırsatlar öne çıkıyor.

AA muhabirinin, Türk otomotiv pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı firmaların kampanyalarından derlediği bilgilere göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,69 büyüyerek 841 bin 808 olarak gerçekleşirken, yılın son ayı firmaların birbirinden cazip kampanyalarına sahne oluyor.

Avantajlı ve alternatif ödeme seçenekleri sunan aralık kampanyalarında, "30 aya varan sıfır faiz", "4 bin liraya varan indirim", "4 yıla uzayan vade", "Yüzde 13'e varan indirim", "ÖTV ve kur farkının karşılanması" ve "sabit kur" gibi fırsatlar yer alıyor.

Citroen'de 20 aya varan sıfır faiz

Citroen C1, C4, C4 Cactus, C4 Picasso, yeni C4 Picasso, Grand C4 Picasso ve yeni Grand C4 Picasso modelleri 30 bin liraya 20 ay sıfır faiz, C-Elysee ise 20 bin liraya 20 ay sıfır faizle satışa sunuluyor.

Fiat'ta yüzde 13'e varan indirim

Fiat, öğretmenlere peşin alımlarda yüzde 13'e, kredili alımlarda ise yüzde 3'e varan indirim uyguluyor.

Stoklarla sınırlı olan kampanya kapsamında, yüzde 13 indirim Fiorino Combi modellerinde peşin alımda uygulanıyor.

Ford'da peşin ödeme alternatifi

Ford, binek araç satış kampanyası kapsamında tüketicilere kredili veya ÖTV farkı ödemeyecekleri peşin ödeme alternatifli özel fırsatlar sunuyor.

Firma, tüm Ford otomobillerde 24 bin lira, 12 ay, sıfır faiz ya da "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko'yu da dahil ederek 28 bin lira, 12 ay ve sıfır faiz avantajı sağlıyor.

Peugeot, 308'de "sıfır faiz" ya da "ÖTV farkı"nı karşılıyor

Peugeot 208'de, 20 bin lira ve 20 aya varan sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

308 modeline ise 30 bin lira ve 30 ay sıfır faizli kredi ya da ÖTV farkının yansıtılmadığı fiyat seçenekleriyle sahip olma imkanı tanıyan firma, Yeni SUV Peugeot 2008'de ise 20 bin liraya, 20 ay sıfır faizli kredi veriyor.

Renault "Tüm binek modellerde kur ve ÖTV farkı"nı karşılıyor

Renault, 25 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren yeni ÖTV mevzuatından kaynaklı ÖTV fark bedelleri ve döviz kurlarının yükselmesinden kaynaklı maliyet artışlarını, binek otomobillerin tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarına yansıtmadı.

Toyota, Corolla dizelde "ÖTV ve kur farkı"nı ödüyor

Toyota, "ÖTV ve kur farkı bizden, keyfini sürmek sizden" sloganıyla 2016 model Corolla Dizel 1.4D-4D Premium M/M versiyonu için 7 bin lira indirim uyguluyor.

Firma, Yaris'i 45 bin 350, Auris'i 57 bin 950, Corolla'yı 57 bin 950, C-HR'yi 90 bin 100, Verso'yu 81 bin 600, Avensis'i 86 bin 955, RAV4'ü 148 bin 850, Hilux'u 77 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla satıyor.

Volkswagen'de "sabit kur" avantajı

Volkswagen, 6 Aralık'tan itibaren 1 avroyu, 2016 model CC'de 2,95'e, Yeni Tiguan'da 3,01'e, Golf R, Yeni Beetle ve Scirocco'larda 3,05'e, Touareg'lerde ise 3,15'e sabitledi.

AA