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Otomobilde ÖTV düzenlemesi

Otomobil sektöründe ÖTV matrah limitleri yeniden belirlendi, düzenleme ile otomobilde vergi yükü düştü.

Otomobilde ÖTV düzenlemesi

Otomobil sektöründe ÖTV matrah limitleri yeniden belirlendi, düzenleme ile otomobilde vergi yükü düştü.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:08
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Otomobilde ÖTV düzenlemesi

Otomobil sektöründe özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlendi.

Otomobilde "vergi yükü"nü düşüren, ÖTV matrah limitlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti de 80 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Bu grupta ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 50 olarak belirlendi. Matrahı 120 bin liradan fazla olanlarda ise ÖTV oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 57 bin liradan 85 bin liraya, üst limiti 91 bin liradan 135 bin liraya yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1800-2000 cc arasında olan binek otomobillerde ÖTV matrahı 114 bin liradan 170 bin liraya çıkarılırken, vergi oranı yüzde 100 ve yüzde 110 olarak uygulanacak.

Motor sindir hacmi 2000 cc'yi geçen binek otomobillerde elektrik motoru 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2500 cc'yi geçmeyenlerlerde de ÖTV matrahı 114 bin liradan 170 bin liraya çıkarıldı.

ÖTV matrahı limitlerine yönelik düzenlemenin, otomobil satış fiyatlarına da düşüş olarak yansıması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilÖTV DüzenlemesiÖTVElektrik MotorEkonomi
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