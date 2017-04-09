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Otomobilde kur zammı beklentisi gerçekçi değil

Otomotiv markalarının yöneticileri, zam iddialarını gerçekçi bulmadıklarını bildirdi.

Otomobilde kur zammı beklentisi gerçekçi değil

Otomotiv markalarının yöneticileri, zam iddialarını gerçekçi bulmadıklarını bildirdi.

09 Nisan 2017 Pazar 12:43
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Otomobilde kur zammı beklentisi gerçekçi değil

Otomotiv markalarının yöneticileri, 2016 model stoklarında sona gelinmesi ve kur artışları nedeniyle 2017 model araçlarda yüzde 20'ye varan zam olacağı iddialarını gerçekçi bulmadıklarını bildirdi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, geçen aylardaki kur artışlarının otomobil fiyatlarına zaten her ay küçük küçük yansıtıldığını ifade etti.

Bozkurt, "Öyle büyük bir zam olacağını sanmıyorum. Marka ve modele göre değişmekle birlikte fiyatlar aylık ortalama yüzde 2-3 artışla kuru yakalamaya çalışıyor. Olacaksa bu tarz bir artış olur. Yüzde 20 artış olacağını söylüyorlar ama böyle bir şeye çok ihtimal vermiyorum." diye konuştu.

"Şu anda fiyat artırımıyla ilgili herhangi bir plan yok"

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ise sektörde 2017 modellere yönelik fiyat ayarlamalarının zaten yapıldığını belirterek, bu aşamadan sonra da talebin kurlardaki gelişim ile ülkedeki diğer ekonomik ve siyasi konjonktürden nasıl etkileneceğine bakılacağını dile getirdi. 

Bu yılın özellikle ocak ve şubat aylarında ağırlıklı olarak ÖTV ve kur artışlarının çok yansıtılmadığı 2016 model araçların satıldığını, mart ayında da 2017 modellerin devreye girmeye başladığını anlatan Çağdaş, "Sektörde fiyat ayarlamalarının çok büyük ölçüde yapıldığını ve bittiğini düşünüyorum. Şu anda fiyat artırımıyla ilgili herhangi bir planımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
OtomotivOtomobil Zam
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