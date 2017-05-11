Otomobil üretiminde son 10 yılın rekoru

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) açıklamasına göre, ocak-nisan döneminde toplam otomotiv üretimi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 22, otomobil üretimi ise yüzde 42 arttı.

Ocak-mart döneminde, toplam otomotiv üretimi 573 bin 239, otomobil üretimi ise 402 bin 94 düzeyinde gerçekleşti. Toplam üretim, yılın ilk dört ayında üretimlerin tarihsel gelişimi içinde sanayinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Traktör üretimi aynı dönemde yüzde 15 azalarak 16 bin 356 adet oldu. Traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 589 bin 595 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azaldı. Ürün grubu bazında ise minibüste yüzde 186, küçük kamyonda yüzde 160, büyük kamyonda yüzde 16, midibüste yüzde 11, otobüste yüzde 9 artış görülürken, kamyonette yüzde 16 azalma yaşandı.

Otomobil pazarı

Toplam satışlar bu yılın ocak-nisan döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 9 azalışla 237 bin 717 seviyesine geriledi. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 10 düşüşle 173 bin 961 oldu.

İthalatın pazar payının 2017 yılı ocak-nisan döneminde yüzde 69 olarak gerçekleştiği görüldü.

İlk dört aylık dönemde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 ve ithal otomobil satışları yüzde 15 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 3 arttı.

Taşıt ihracatı

Bu yılın ilk dört ayında 337 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 82'sini oluşturan 473 bin adet taşıt ihraç edildi. Böylece, taşıt ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışa işaret etti.