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Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı

2017 Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 300 bine ulaştı. Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı.

Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı

2017 Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 300 bine ulaştı. Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı.

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:43
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Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı

İSTANBUL

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) açıklamasına göre, ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 23, otomobil üretimi ise yüzde 44 arttı. Ocak-mart döneminde, toplam otomotiv üretimi 424 bin, otomobil üretimi ise 300 bin düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı ocak-mart döneminde toplam pazar yüzde 8 daralarak 160 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 daralarak 116 bine geriledi.

Otomobil üretimi 300 bin düzeyinde gerçekleşti

2017 Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 300 bin düzeyinde gerçekleşti. Otomobil üretimi 2007-2017'deki verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. 2017 yılı ocak-mart döneminde traktör üretimi de yüzde 12 azalarak 12 bin 294 oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilüretimRekor
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