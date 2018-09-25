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'Otomobil satışlarını hızlandıracaktır'

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, "Hurda teşvikinin düzenlenmesi ve kredi faiz oranlarının iyileştirilmesi otomobil satışlarını hızlandıracaktır." dedi.

'Otomobil satışlarını hızlandıracaktır'

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, "Hurda teşvikinin düzenlenmesi ve kredi faiz oranlarının iyileştirilmesi otomobil satışlarını hızlandıracaktır." dedi.

25 Eylül 2018 Salı 12:00
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'Otomobil satışlarını hızlandıracaktır'

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahı düzenlemesinin otomobil sektörünü olumlu etkileyeceğini belirterek, hurda teşviki düzenlemesi ve kredi faizlerinde iyileştirmenin otomobil satışlarını hızlandıracağını söyledi.

Erkoç, yaptığı açıklamada, otomobilde "vergi yükü"nü düşüren ÖTV matrah limitlerine ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi.

Matrahı 70 bin lirayı aşmayan araçlar için ÖTV'nin yüzde 45, 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50, 120 bin lirayı aşan 1600 cc ve altı araçlarda ise yüzde 60 olacak şekilde belirlendiğini hatırlatan Erkoç, "Bu düzenleme sektör için memnuniyet verici. Daralan otomotiv sektörünü olumlu etkileyecek. Özellikle yıl sonuna yaklaştığımız bu dönemde piyasanın canlanmasına yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, matrah limitinin yeniden belirlenmesiyle araçlarda yüzde 6 civarında bir indirimin söz konusu olduğunu belirterek, "Bu da ortalama 4-14 bin lira arasında bir avantaj sağlayacak. Bu indirim sektör oyuncuları ve tüketiciler için sevindirici bir gelişme olurken satışlara direkt etki edecek ve tahminimiz bir ay içerisinde ikinci ele de yansıması olacaktır. Düzenleme ile fiyatlar düşecek ama satışlara etkisi çok kısa ve geçici bir etki olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 bin civarında olan araçların fiyatının 97 bin liraya düşeceğinin altını çizen Erkoç, lüks segment ve orta segmentteki araçlarda 7 bin lira ile 10 bin lira civarında vergi indirimi olacağını aktardı.

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden birinin inşaat diğerinin de otomotiv sektörü olduğunu anlatan Erkoç, "Nasıl ki inşaat sektöründe faiz oranları düşürülerek stokların eritilmesi için çalışmalar yapılıyor, benzer çalışma otomotiv sektöründe de yapıldığı takdirde sektörü canlandıracaktır. Hurda teşvikinin düzenlenmesi ve kredi faiz oranlarının iyileştirilmesi otomobil satışlarını hızlandıracaktır. Hurda teşviki ve banka kredilerinde yapılacak düzenleme, satışa etki edeceği gibi devletimizin de daha fazla vergi geliri elde etmesini sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Motorlu Araç Satıcıları FederasyonuMASFEDAydın ErkoçÖTVOtomobil Sektörü
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