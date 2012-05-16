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Otomobil pazarında 7. sıradayız

Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında bu yılın nisan ayında 7. sırada yer aldı.

Otomobil pazarında 7. sıradayız

Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında bu yılın nisan ayında 7. sırada yer aldı.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 16:27
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Otomobil pazarında 7. sıradayız

İSTANBUL

Avrupa otomobil pazarı bu yılın ilk 4 ayında yüzde 7,1 oranında daraldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2012 yılı ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 küçülerek, 4 milyon 487 bin 798 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları 2011 yılı ilk 4 ayında 4 milyon 829 bin 116 adet olmuştu.
2011 yılı Avrupa otomobil pazarında 4. çeyrekte başlayan daralma, 2012 yılı ilk çeyreğinde aylar itibari ile devam ediyor. İlk 4 ayda en yüksek satış yüzde 1,8 artış ve 1 milyon 47 bin 702 adet ile Almanya'da gerçekleşirken, diğer bazı önemli pazarlarda İtalya'da yüzde 20,2, Fransa'da yüzde 17,5, İspanya'da yüzde 7 oranında düşüş oldu.
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2012 ilk dört ayında geçen senenin aynı dönemine göre en sert düşüş yüzde 46,8 ile Portekiz'de ve ardından yüzde 39,1 ile yine Yunanistan'da görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya gibi ülkeler yer aldı.
Bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla, yüzde 117,6 ile İzlanda, yüzde 24,5 ile Romanya ve yüzde 21,5 ile de Estonya oldu.

Nisan ayı
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2012 yılı Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 oranında küçülerek, pazar 1 milyon 58 bin 348 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl nisan ayında otomobil satışları ise 1 milyon 132 bin 172 adet olmuştu.
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre bu yılın nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre en sert düşüş yüzde 64,5 ile Finlandiya ile yüzde 56,7 ile de Yunanistan'da gerçekleşti. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Portekiz, İspanya, İtalya, Hollanda ve Fransa gibi ülkeler yer aldı. 
Bu yılın nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre, satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla yüzde 147,8 ile İzlanda, yüzde 15,8 ile Macaristan ve yüzde 15,5 ile de Estonya'da gerçekleşti.
Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2012 Nisan ayında 7. sırada, 2012 Ocak-Nisan döneminde 8. sırada yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 08:28
Anahtar Kelimeler:
Otomobil Pazarında 7. Sıradayız
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