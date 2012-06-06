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Otomobil pazarı daraldı

2012 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 azaldı.

Otomobil pazarı daraldı

2012 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 azaldı.

06 Haziran 2012 Çarşamba 14:09
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Otomobil pazarı daraldı
İSTANBUL - Türkiye otomotiv pazarında 2012 yılı Ocak-Mayıs dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 20,79 azalışla 269 bin 565 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde toplam pazar 340 bin 299 adet olmuştu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporuna göre 2012 yılı Mayıs ayında toplam pazar 70 bin 863 adet olarak gerçekleşti. 80 bin 646 adet olan 2011 yılı Mayıs ayı pazar toplamına göre satışlar yüzde 12,13 oranında azaldı.
Türkiye Otomotiv pazarında, 2012 yılı ilk beş aylık döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 azalarak 193 bin 641 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı Mayıs ayında ise otomobil satışları 233 bin 32 adet olarak gerçekleşmişti.
Hafif ticari araç pazarı, beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,22 oranında düşerek 75 bin 924 adet seviyesinde gerçekleşti.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 06:10
Anahtar Kelimeler:
Otomobil
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