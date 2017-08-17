Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107344
ALTIN
145.727
DOLAR
3.5178
STERLİN
4.5331
EURO
4.1355
Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri tükendi
Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri tükendi
Dinozor soy ağacının 'geçiş türü' bulundu
Dinozor soy ağacının 'geçiş türü'...
'Türkiye geleneksel tıpta dünya mutfağı olacak'
'Türkiye geleneksel tıpta dünya mutfağı...
Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya çıkıyor
Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya...
Dünyanın en yaşanabilir kenti yine Melbourne
Dünyanın en yaşanabilir kenti yine...

'Otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi'

TOFED Genel Başkanı Özcan, bayram tatilinin 10 güne çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun rağbet olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde bayrama kadar olan otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi." dedi.

'Otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi'

TOFED Genel Başkanı Özcan, bayram tatilinin 10 güne çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun rağbet olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde bayrama kadar olan otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi." dedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:29
0 Okunma
'Otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi'

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada, vatandaşların, tatilin uzayıp uzamaması konusundaki belirsizlik nedeniyle rezervasyon yaptırdığını, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla da rezervasyonunu yaptırdığı biletleri satın almaya başladığını, acenta ve şirketlerin internet sitelerinde yoğunluk görüldüğünü ifade etti. 

10 günlük sürenin, yaz tatiline çıkılabilecek güzel bir döneme de denk geldiğini dile getiren Özcan, Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelik otobüslerde ciddi bir yoğunluk oluştuğunu kaydetti.

"Şimdiden ek seferlerin biletlerini satmaya başladık"

Uçak biletlerinin yaz ve bayram dönemlerinde pahalı olduğunu, bu nedenle vatandaşların otobüsleri tercih ettiğini belirten Özcan, bayramda memleketine gitmek isteyenlerin de tatil bölgeleri dışındaki illerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Hem tatil hem de bayramın bir arada yaşanacağı 10 günlük sürenin çok bereketli geçeceğini ifade eden Özcan, "Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun bir rağbet oluştu. Şu ana kadar Türkiye genelinde bayrama kadar olan otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi. Biz şimdiden koyacağımız ek seferlerin biletlerini satmaya başladık." diye konuştu.

"Bu bayram çok bereketli geçecek"

Birol Özcan, şu anda yoğunluk olmayan bazı illere yönelik normal seferlerde biletler kaldığını, bunlarla beraber ek sefer biletlerinin satışının devam ettiğini belirterek, "Tatil, 26 Ağustos'ta başlayacağı için muhtemelen 22-23 Ağustos gibi ek seferlerin konulmasına izin verilir. Biz de bu yüzden biletlerini satıyoruz." dedi. 

Şu anda İstanbul'dan günde bin 500-bin 700 otobüs çıkışı olduğunu, gelecek hafta bu sayının yavaş yavaş artacağını belirten Özcan, "Bu sayı 25-27 Ağustos'ta 2 bin 500-2 bin 800'ü bulur. Bu bayram çok bereketli geçecek." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otobüsçüler FederasyonuTOFEDBirol ÖzcanOtobüs Biletleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetten kartlı alışverişte onay süresi uzatıltı
İnternetten kartlı alışverişte onay süresi uzatıltı
'Tatil kararıyla sahillerde 500 bin civarı insan trafiği olacak'
'Tatil kararıyla sahillerde 500 bin civarı insan trafiği olacak'
Otomobilde 'ödemeleri erteleme' dönemi
Otomobilde 'ödemeleri erteleme' dönemi
Gerilen Türkiye-Almanya İlişkileri Normale Dönmeli
Gerilen Türkiye-Almanya İlişkileri Normale Dönmeli
Pamukta son 30 yılın en yüksek verimi bekleniyor
Pamukta son 30 yılın en yüksek verimi bekleniyor
Bayram tatilinin uzatılması Kapadokya'daki turizmcileri sevindirdi
Bayram tatilinin uzatılması Kapadokya'daki turizmcileri sevindirdi
Kurban Bayramı'nda 1 milyon turist beklentisi
Kurban Bayramı'nda 1 milyon turist beklentisi
EPDK 21 şirkete lisans verdi
EPDK 21 şirkete lisans verdi
Türk, Rus ve İranlı şirketlerden 7 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türk, Rus ve İranlı şirketlerden 7 milyar dolarlık enerji anlaşması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ