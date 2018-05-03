Otel ve konaklama tesislerinde geceleme yüzde 22 arttı

Turizmde yılın ilk çeyreğinde otel ve konaklama tesislerindeki geceleme ve yurt dışından gelen ziyaretçi sayıları yüz güldürüyor.

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığından edindiği bilgilere göre, turizm rakamlarında yılın ilk üç ayında geçmiş bütün yılların rekoru kırıldı, otel ve konaklama tesislerindeki geceleme sayılarında da önemli artış kaydedildi.

Türkiye genelinde 2018 yılının ilk çeyreği sonu itibarıyla toplam konaklama tesisi sayısı 11 bin 106 oldu. Bu tesislerin 3 bin 809'unu Bakanlık işletme belgeli, 7 bin 297'sini de belediye belgeli tesisler oluşturdu.

Otellerin de içerisinde bulunduğu bu konaklama tesislerinde yılın ilk üç ayında yaklaşık 26 milyon geceleme yapıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında geceleme sayısında yüzde 22 artış görüldü.

Türklerle birlikte 7 milyon ziyaretçi geldi

Türkiye turizmde, yılın ilk üç ayında geçen bütün yılların rekorunu kırarak yaklaşık yüzde 35'lik artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Turizm gelirleri de bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış göstererek 4 milyar 425 milyon 237 bin dolara ulaştı.

Aynı dönemde Türkiye'ye 2 milyon da yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı geldi. Böylelikle Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı toplam 7 milyonu, artış oranı da yüzde 50'yi geçti.

Turizm gelirinin de geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla 31 artışla 4 milyar doları geçmesini dikkate alan Bakanlık, yıl sonu itibarıyla Türkiye'ye gelen turist sayısının 40 milyona, geçen yıl 26,5 milyar dolar olan turizm gelirinin de 32 milyar dolara çıkacağını öngörüyor.