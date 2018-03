'Osmanlı'nın hayali' ekonomiye can veriyor

AYDIN - Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde sedde olarak planlanan ancak yaklaşık 1,5 asır sonra dev bir yatırımla hayata geçirilen Çine Adnan Menderes Barajı, milli ekonomiye büyük oranda katkı sağlıyor.



DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Alay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çine Çayı'nın taşkınla tarım alanlarına zarar vermesinin uzun yıllar öncesine dayandığını, baraj fikrinin ilk olarak Osmanlı Padişahı Abdülaziz zamanında, sedde (barajdan küçük yapı) olarak gündeme geldiğini söyledi.



Taşkından zarar gören çiftçilerin talebiyle 1869 yılında Aydın Vilayeti Umum Meclisi'nde, Çine Çayı'na taşkını önleyip arazilerin sulanmasını sağlayacak bir sedde yapılması kararı alındığını ifade eden Alay, bunun padişah tarafından kabul edildiğini ancak ülkenin şartları nedeniyle gerçekleştirilemediğini anlattı.



Bu hayalin 141 yıl sonra 2010 yılında Çine Adnan Menderes Barajı olarak hayata geçirildiğini belirten Alay, şunları kaydetti:



"Barajın yapımı 6 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 2010 yılında dönemin başbakanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapıldı. 360 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan barajın, sulama, taşkın koruma ve elektrik üretimi olmak üzere 3 önemli görevi bulunuyor. Baraj sayesinde her yıl 91 bin dekar alanın taşkından zarar görmesi, çiftçilerin mağdur olması önlenmiş, bu vesileyle yıllık 247 milyon lira fayda sağlanıyor. Koçarlı ve Çine ovalarında 230 bin dekar arazi sulanarak yıllık 139 milyon lira katkı sunuyor ayrıca yıllık 56 milyon kilovat saat enerji üretimi ile 14 milyon lira ek gelir söz konusu. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Çine Adnan Menderes Barajı milli ekonomiye yıllık 400 milyon lira katkısı oluyor."



Büyük felaketin önüne geçildi



Alay, Aydın'da bu kış döneminde, son 80 yılın en yoğun yağışının görüldüğünü, barajın faydasının daha fazla hissedildiğini aktardı.



Çine Adnan Menderes Barajı'nın suyu tutmaması durumunda 91 bin dekar arazinin sular altında kalması bir tarafa, can kayıplarına varacak zararların ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Alay, "Baraj sayesinde bunu en az zararla atlatmış olduk. Hem ürün kaybı, hem de can kayıpları önlendi. Zararların karşılanmasının yanı sıra 360 milyon metreküp suyun boşa gitmesinin önüne geçildi" diye konuştu.



Çine Adnan Menderes Barajı vesilesiyle 7 bin 500 kişiye ilave istihdam imkanı sağlandığını dile getiren Alay, bölgede baraj ve gölet yatırımlarının sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.