Bakan Arslan, Adil Kullanım Kotası'nın 2018'de kaldırılacağını açıkladı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Osman Gazi Köprüsü'nde yaklaşık 89 lira olan geçiş ücreti bu gece itibarıyla 65,65 liraya düşürüldü." diye konuştu.
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