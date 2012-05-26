"OSB'ler maliyet unsuru olmaktan çıkartılmalı"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı, yapı denetimi konusunun OSB'lerin maliyet unsuru olmaktan çıkartılması gerektiğini belirterek, OSB müdürlüklerinin başka görevlerinin yanı sıra yapı denetimi görevini üstlenmelerinin de uygun olacağını söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi bazı milletvekilleri, Aksaray ve Niğde OSB'lerinde incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı başkanlığındaki heyette Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ile OSBÜK yönetim kurulunun bazı üyeleri de yer aldı.

-Yapı denetim maliyetleri-

Fındıklı, Niğde OSB'deki toplantıda yaptığı konuşmada, komisyonun faaliyet konuları hakkında bilgi verdi.

Sanayinin, komisyonun ana konularından olduğunu belirten Fındıklı, üye milletvekillerinin kendi alanlarında uzman isimler olduğunu söyledi.

Toplantıda sanayicilerin sorunlarını da dinleyen Fındıklı, iplik ve tekstil üzerine fabrikası bulunan Eyüp Doğanlar'ın özellikle prefabrike ve tek katlı yapıların yapı denetim bedellerinin yüksek olmasına ilişkin bir şikayeti üzerine, ''Yapı denetimi hep müteahhitlerin başına bela diye düşünüyordum. Organize sanayi bölgelerini ilk defa duydum. İyi de oldu bunu duyduğumuz. Bunun üzerine gitmemiz lazım'' dedi.

Organize sanayi bölgelerini tek ofis haline getirdiklerini ve OSB müdürlerine Bakanlıktan izin almak suretiyle imar, imar tadilatı yetkisi verdiklerini hatırlatan Fındıklı, ''Dolayısıyla burada yapı denetiminden de sorumlu olan buranın (OSB'nin) müdürlüğüdür diye düşünüyorum. Buradaki inşaata ruhsat verecek elemanlar, aynı zamanda o inşaatın denetimini de sağlayanlardır'' diye konuştu.

Yapı denetimini, maliyet unsurundan çıkarılmasına ilişkin konunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e ileteceklerini kaydeden Fındıklı, ''Organize sanayi müdürlüğünün yapı denetimini de üstlenip bu hizmeti yapması daha uygun gibi görünüyor'' dedi. Fındıklı, konuyu komisyonda da değerlendireceklerini belirtti.

-Elektrikteki kayıp-kaçak bedelleri-

Sanayicilerin ödediği kayıp kaçak bedelleri ile ilgili de eleştirileri yanıtlayan Fındıklı, elektriği tüketenin tükettiği kadar ödemesi ve birinin kaçak kullandığı elektriğin bedelinin bir başkasına yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de bugüne kadar her şeyin halının altına süpürüldüğünü ifade eden Fındıklı, ''Türkiye'nin bazı yerlerinde yüzde 65-70'e varan kayıp kaçak oranları var. Dolayısıyla siz bunu bölgesel yaptığınız zaman buradaki elektrik fiyatı ile oradaki elektrik fiyatı arasında dağlar kadar fark olacak. Burada ciddi anlamda siyasi bir tasarruf söz konusu'' diye konuştu.

Sorunu çözmek adına dağıtım firmalarını özelleştirdiklerini ve bu özelleştirmeler sırasında söz konusu firmalardan kayıp-kaçak oranlarını her yıl düşürmeleri yönünde taahhüt aldıklarını belirten Fındıklı, bir sonraki yıl taahhüt ettikleri orana kayıp-kaçak bedellerini çekemedikleri takdirde dağıtım firmalarının mevcut kayıp-kaçak oranı ile taahhüt edilen oran arasındaki farkı hazineye ödemek zorunda olduklarını dile getirdi.

Fındıklı, kayıp-kaçak ile ilgili sorunun çözülmesi için 6-7 yıl beklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

OSBÜK Başkanı Nurettin Özdebir de kendilerinin de Ankara'da sıfır kaçakla elektrik kullandıkları halde kayıp kaçak bedeli ödediklerini ve bunun haksızlık olduğunu ifade etti.

Organize sanayi bölgelerinin hükmi şahsiyetleri ile ilgili de sıkıntıları olduğunu dile getiren Özdebir, ''Bu sıkıntılar vermiş olduğumuz ruhsatlardan bunların denetlenmesine kadar geçerli'' diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım da bugün itibarıyla Türkiye'de 256 organize sanayi bölgesi bulunduğunu kaydederek, hepsinin çeşitli problemleri olabileceğini söyledi.

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu ise OSB'nin halledilmesi gereken sorunları hakkında heyettekilere sunum yaptı.

Konuşmaların ardından heyettekiler, OSB'deki Orteks firmasına ait tekstil ürünleri fabrikasını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

-Aksaray ziyareti-

Bu arada, heyet Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret etti.

Aksaray OSB Bölge Müdürü İsmet Çağlar, yaptığı sunumda, Aksaray'ın en fazla ve en hızlı yatırım alan illerden olduğunu, bölgede kısa süre içinde 132 fabrikanın faaliyete geçtiğini ve bu rakamın artmaya devam ettiğini söyledi.

Aksaray OSB'nin lojistik açıdan çok iyi bir konumda olduğunu ifade eden Çağlar, ''Son çıkan teşvik ile 5. Bölgede yerini alan Aksaray OSB, önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde istihdam sayısını 13 binin üzerine çıkarmayı hedeflemiştir'' dedi.

Sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekillerinin ve OSBÜK üyelerinin sorularını yanıtlayan Çağlar, OSB'deki arsaların birim metrekare fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine, altyapı dahil metrekare fiyatının 15 lira olduğunu kaydetti.

İmar çalışmaları sırasında vatandaşın özel mülkiyetine giren arazilerle ilgili sorunları nasıl çözdüklerine ilişkin bir soruya da Çağlar, ''Bu tip sorunlar zamanında çözümlenmiş şu anda öyle bir sorunumuz yok'' yanıtını verdi.

Çağlar, bir başka soru üzerine de bedelini almak kaydıyla arsa devirlerine müsaade ettiklerini dile getirdi.

Arsa tahsis edilen yatırımcılara bir yıl süre tanıdıklarını anlatan Çağlar, yatırımcının bir yıl içinde ruhsatını alarak inşaatına başlamak zorunda olduğunu, ruhsatını aldığı tarihten itibaren iki yıl içinde inşaatını tamamlaması gerektiğini söyledi.

Çağlar, tahsis ettiği parselin yüzde 30'una yatırım yapmayan yatırımcılara da ruhsat vermediklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda OSBÜK Başkanı Özdebir, Aksaray Valisi Orhan Alimoğlu'na şilt verdi.