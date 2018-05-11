Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102429
ALTIN
182.088
DOLAR
4.2734
STERLİN
5.7979
EURO
5.1003
Yıldırım'dan yasa açıklaması
Yıldırım'dan yasa açıklaması
“AŞKIN ADI”
“AŞKIN ADI”
Erdemli'den 'şike' itirafları
Erdemli'den 'şike' itirafları
Arda Turan'a tarihi ceza
Arda Turan'a tarihi ceza
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un
Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un

OSB'lerde yeni dönem

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) kuruluşunda sanayi odalarının yer alması zorunlu tutulurken, bu bölgelerdeki organlarının görev süresi 4 yıla çıkarıldı.

OSB'lerde yeni dönem

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) kuruluşunda sanayi odalarının yer alması zorunlu tutulurken, bu bölgelerdeki organlarının görev süresi 4 yıla çıkarıldı.

11 Mayıs 2018 Cuma 15:31
0 Okunma
OSB'lerde yeni dönem

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) iç ve dış kaynaklardan kullandıkları kredilere verilecek faiz desteği belirlendi. Bu destekten yararlanabilmek için asgari yatırım tutarı, kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlar için 500 bin lira, normal yörelerdeki yatırımlar için 700 bin lira ve gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için 900 bin lira olacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OSB'lerdeki katılımcılara verilen hizmetlerin daha kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla bu bölgelerin tüm faaliyetlerine kredi verilebilecek. OSB'lerin iç ve dış kaynaklardan kullandıkları krediler için de kredi faiz desteği sağlanacak. Destek için asgari yatırım tutarları, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 500 bin lira, normal yörelerde yapılacak yatırımlar için 700 bin lira ve gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için 900 bin lira olarak tespit edildi.

Yönetmelikle OSB'lerin kuruluş, yapım ve işletilmesiyle ilgili usul ve esaslarda da değişiklik yapıldı. OSB'lerin kuruluş aşamasında kurum ve kuruluşların katılma payı yatırması, sanayi odalarının kuruluşta bulunması zorunlu hale getirildi.

Görev süreleri 4 yıl olacak

OSB'lerin yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna (OSBÜK) ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi. OSB ve OSBÜK organlarının görev süresi 4 yıla çıkarıldı. OSB katılımcılarının müteşebbis heyete dahil olmalarına imkan sağlandı. Huzur hakkı ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi.

Düzenlemeyle OSB'lerin, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin bakanlık kredisiyle desteklenmesi kararlaştırıldı.

OSB'ler tarafından kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) aracılığıyla bu bölgelerde katılımcılara üst yapılı/üst yapısız parsel satılması, kiralanması imkanı verildi.

Söz konusu bölgelerde bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında bilgi ve belgeler elektronik ortamda bakanlığa gönderilebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Organize Sanayi BölgeleriOsbOrganize Sanayi Bölgeleri Üst KuruluşuOSBÜK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağbal'dan 'konut kredisi faiz oranı indirimi' açıklaması
Ağbal'dan 'konut kredisi faiz oranı indirimi' açıklaması
Vakıfbank'tan faiz indirimi
Vakıfbank'tan faiz indirimi
'Küresel borç seviyesi çöküşe neden olabilir'abilir
'Küresel borç seviyesi çöküşe neden olabilir'abilir
Ziraat Bankasından konut kredilerinde faiz indirimi
Ziraat Bankasından konut kredilerinde faiz indirimi
Koç Holding'ten ilk çeyrekte 1,1 milyar lira kâr
Koç Holding'ten ilk çeyrekte 1,1 milyar lira kâr
EBRD, Türkiye'nin 2018 büyüme tahminini yükseltti
EBRD, Türkiye'nin 2018 büyüme tahminini yükseltti
Turkcell'den Diyarbakır istihdamına destek
Turkcell'den Diyarbakır istihdamına destek
Tarım desteklenmeye devam edecek
Tarım desteklenmeye devam edecek
İşsize yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 103 milyon lira
İşsize yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 103 milyon lira

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ