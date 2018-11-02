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OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

02 Kasım 2018 Cuma 09:38
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OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi

ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, ekonomiye yönelik saldırıların ardından açıkladığı Destek ve Önlem Paketi’nde yer alan bir madde daha hayata geçirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi. 

Buna göre, 4’üncü kademe gelişmiş ilçelerde de bedelsiz arsa tahsisi yapılabilecek. 5 ve 6. kademede bulunan ilçelerde mevcut “bedelsiz arsa” uygulamasına devam edilecek.

Öte yandan ikinci ve üçüncü kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan indirim oranları artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip ikinci kademe ilçeler yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip üçüncü kademe ilçelerde ise yüzde 80’e çıkarıldı.

Kararla OSB’lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı bir şekilde kazandırılarak üretimin ve istihdamın artırılması hedefleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Osb
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