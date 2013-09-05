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Orta Vadeli Program revize edilecek

Ekonomi Bakanı Çağlayan, gelişen şartlar ve dünya ekonomisindeki gelişmeler doğrultusunda Orta Vadeli Program'daki enflasyon dahil tüm rakamların yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Orta Vadeli Program revize edilecek

Ekonomi Bakanı Çağlayan, gelişen şartlar ve dünya ekonomisindeki gelişmeler doğrultusunda Orta Vadeli Program'daki enflasyon dahil tüm rakamların yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

05 Eylül 2013 Perşembe 12:36
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Orta Vadeli Program revize edilecek

KAZAN

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Tataristan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, kısa bir süre sonra 2. çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarının açıklanacağını hatırlatarak, tahminini sorması üzerine Çağlayan, gelişen şartların, dünya ekonomisindeki gelişmelerin  ve özellikle Amerika Merkez Bankası’nın (FED) son açıklamalarının taşları yerinden oynattığını belirtti. 

Küresel ekonomik krizin başladığı 2008 yılının, dünyanın altını üstüne getiren bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden Çağlayan, Avro Bölgesinde en az 7 ülkenin ekonomisinin kriz öncesine dönmesinin uzun zaman alacağını söyledi.

Söz konusu küresel gelişmelerin doğal olarak Türkiye’yi de etkilediğini dile getiren Çağlayan, bu şartların, OVP hedeflerinin yeniden revize edilmesini gündeme getirdiğini kaydetti.  Ekonomi Bakanlığı olarak, kendi hedeflerine ilişkin çalışmaları yaptıklarını anlatan Çağlayan, ilgili diğer bakanlıklarla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek hedefleri gözden geçireceklerini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından da revize edilen hedeflerin açıklanacağını bildirdi.

Hedeflerde revizyon gerekiyor

Bu yıl için 158 milyar dolarlık ihracat ve yüzde 4’lük büyüme öngördüklerinin anımsatan Çağlayan, "O günün şartlarında öyleydi, şimdi bir revizyon yapmamız gerekiyor" dedi.

Bakan Çağlayan, AB'ye yapılan ihracatın artmasına rağmen, mal ticaretine ilişkin hedeflerde aşağı, hizmet ticaretine ilişkin hedeflerde ise yukarı yönlü bir revizyon yapılması gerektiğini belirtti. 

Yeni şartlar altında bu yıl için yüzde 3 ile 4 arasında bir büyüme rakamı beklediğini kaydeden Çağlayan, şöyle konuştu:

"Bu şartlarda yüzde 3 ile 4 arasındaki büyüme asla küçümsenmeyecek bir rakamdır. OVP’deki tüm rakamlar enflasyon da dahil olmak üzere yeniden gözden geçirilecek. Bu anlamda Merkez Bankasının ifadelerinin de dikkate alınacağını düşünüyorum. Cari açıkta OVP hedefi üzerine çıkmayacağız ancak ihracatta hedefin altında kalacağız."

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 12:36
Anahtar Kelimeler:
Orta Vadeli Program Revize Edilecek
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