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Orman köylülerine 14,5 milyar lira ilave gelir

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Son 15 yılda orman köylülerimize 14,5 milyar lira tutarında ilave gelir sağladık." dedi.

Orman köylülerine 14,5 milyar lira ilave gelir

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Son 15 yılda orman köylülerimize 14,5 milyar lira tutarında ilave gelir sağladık." dedi.

27 Ekim 2017 Cuma 11:41
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Orman köylülerine 14,5 milyar lira ilave gelir

ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun orman içi ya da orman bitişiğindeki köylerde yaşadığını belirtti.

Bakanlığın devlet ormancılığından millet ormancılığına geçerek ORKÖY kredi desteği, işletme-pazarlama ve silvikültür faaliyetleriyle orman köylülerine sahip çıktığını vurgulayan Eroğlu, "Orman köylülerine, süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, arıcılık, seracılık, güneş enerjisi gibi alanlarda yüzde 20'si hibe geri kalan kısmı da faizsiz olmak üzere kredi desteğinde bulunduk." dedi.

Endüstriyel orman üretiminde, ağaç kesimi nakliyesi gibi işlerde de orman köylülerinin işçi olarak çalışmasına imkan tanıyarak ek gelir elde etmelerinin sağlandığını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Yine ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra silvikültür diye adlandırılan ormanlardaki bakım ve gençleştirme faaliyetlerinde de orman köylülerini çalıştırdık. Bu çalışmalar kapsamında da son 15 yılda orman köylülerimize 14,5 milyar lira tutarında ilave gelir sağladık." 

Bu desteklerin bundan sonra da süreceğini kaydeden Eroğlu, "Orman köylülerimizin hayat standartlarını bu tip uygulamalarla yükseltiyoruz ve ormanlar üzerindeki insan baskısını da böylece azaltıyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman KöylüleriGelirIlave GelirOrman Ve Su İşleri Bakanı Eroğlu
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