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Organize sanayi bölgeleri desteklerle büyüdü

Organize sanayi bölgelerinin sayılarının artması ve istihdama katkı sağlamalarını desteklemek amacıyla son yıllarda önemli düzenlemeler yapıldı.

Organize sanayi bölgeleri desteklerle büyüdü

Organize sanayi bölgelerinin sayılarının artması ve istihdama katkı sağlamalarını desteklemek amacıyla son yıllarda önemli düzenlemeler yapıldı.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:06
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Organize sanayi bölgeleri desteklerle büyüdü

ANKARA - 

Sanayinin, Türkiye'nin tüm bölgelerinde yaygınlaştırılması ve üretim verimliliğinin sağlanması amacıyla kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB) gelişimi son yıllarda artan devlet destekleriyle hız kazandı. Bugün itibariyle sayısı 308'e ulaşan OSB'lerin gerek sayılarının artması gerekse istihdama katkı sağlamaları amacıyla son yıllarda önemli düzenlemelere gidildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2003-2017 döneminde yıllık ortalama 8 OSB projesi hayata geçirilirken, tamamlanan projeler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 fiyatlarıyla toplam 5 milyar lira kredi kullandırıldı.

OSB'lerin altyapı yatırımlarıyla küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımların katma değer vergisinden (KDV) istisna tutulmasına ilişkin KDV genel uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

OSB'lere istihdam şartıyla bedelsiz arsa tahsisi

OSB'ler için önem taşıyan istihdam oluşturulması şartıyla bedelsiz arsa tahsisi süreci başlatıldı. Bu doğrultuda, OSB mülkiyetindeki parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin düzenlemeler de hayata geçirildi.

Buna göre, bakanlık kredisi kullanan OSB'lerin mülkiyetinde bulunan tahsis edilmemiş parsellerin en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, bedeli bakanlıkça OSB'ye verilen kredilerden mahsup edilmek üzere, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilmesinin önü açıldı.

Üretim Reform Paketi hedefleri doğrultusunda ise Türkiye'de başarılı olan OSB'lerin yurt dışında da OSB kurabilmelerine olanak tanındı.

Kalifiye eleman için OSB'lere okul kurma imkanı

Sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak eğitim öğretim anlamında da OSB yönetimlerine önemli imkanlar sağlandı.

Bu kapsamda, 2012'de hayata geçirilen düzenlemeyle, OSB yönetimlerine bölgelerinde meslek okulu kurma imkanı getirildi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının öğrenci başına verdiği desteklerden yararlanma olanağı tanındı.

OSB Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle finansal kiralama şirketlerinin OSB'de yer edinmeleri sağlanarak sanayicilerin arsa ve fabrika için harcayacağı parayı makine ve teçhizat yatırımlarına yönlendirebilmelerine imkan sağlanmış oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Organize Sanayi Bölgeleri
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