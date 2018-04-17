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Ordu 1 milyon turist hedefine yaklaştı

Ordu Valiliğince yürütülen "1 Milyon Turist" kampanyası kapsamında, kenti ziyaret eden turist sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 750 bine yükseldi.

Ordu 1 milyon turist hedefine yaklaştı

Ordu Valiliğince yürütülen "1 Milyon Turist" kampanyası kapsamında, kenti ziyaret eden turist sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 750 bine yükseldi.

17 Nisan 2018 Salı 16:17
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Ordu 1 milyon turist hedefine yaklaştı

Ordu Valiliğince yürütülen "1 Milyon Turist" kampanyası kapsamında kentte gelen turist sayısı 2016 yılında 602 bin iken 2017'de yüzde 13 artarak 750 bine çıktı.

Vali Seddar Yavuz, 15-22 Nisan'da kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Yavuz, ziyarette yaptığı konuşmasında Ordu'da turizmin gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Turizmde altyapı sorunlarının giderilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından aktarılan kaynaklar ile Ordu turizminin daha iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Yavuz, son yıllarda Ordu’da ve bölgede önemli bir turizm hareketi görüldüğünü belirtti.

2017 yılında Ordu'da 705 bin turistin ağırlandığına, bunların 70 bininin yabancı turist olduğuna işaret eden Vali Yavuz, bu yıl önemli tanıtım ataklarına devam edeceklerini aktardı. Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Arap ülkelerinin Ordu'ya yakından ilgisi devam ediyor. Kış boyu birçok televizyon programı yaptırdık. Özellikle Al Arabiya televizyonunun ana haber bültenlerinde röportajlarımız yayınlandı. Yine yakın bir zamanda Katar'la çok ciddi işbirliği yapıyoruz. Katar televizyonu özellikle Ordu üzerinde bir çekim yapacak. Ön görüşmelerimizi yaptık. Kısa sürede çok büyük bir ekiple burada olacaklar. Katar, Ordu'ya çok yakın bir ilgi, alaka duyuyor. Hiç endişe etmeyin turizmdeki tanıtım atağımız bitmiş değil."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ordu ValiliğiSeddar YavuzTurist Hedefi
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