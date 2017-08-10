Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108549
ALTIN
145.422
DOLAR
3.5321
STERLİN
4.5907
EURO
4.1400
Merkel'in popülaritesi düştü
Merkel'in popülaritesi düştü
Süper Lig'e "süper" yıldızlar
Süper Lig'e "süper" yıldızlarTürk futbolunun...
'Ünlülere mektup'
'Ünlülere mektup'
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...

OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre günlük 173 bin varil artarak 32 milyon 870 bin varile çıktı.

OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre günlük 173 bin varil artarak 32 milyon 870 bin varile çıktı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:05
0 Okunma
OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük petrol üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre 173 bin varil artarak 32 milyon 870 bin varile yükseldi.

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, temmuzda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 170 bin varil artarak 97 milyon 300 bin varil oldu.

Temmuzda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 520 bin varil arttı ve 64 milyon 490 bin varile ulaştı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 173 bin varil artışla 32 milyon 870 bin varili buldu. OPEC'in üretimini artırmasıyla temmuzda küresel petrol üretimindeki payı yüzde 33,8 oldu.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Nijerya ve Suudi Arabistan'da artarken en büyük düşüş Irak, Angola ve Venezuela'da yaşandı.

Libya'da günlük üretim temmuzda bir önceki aya göre 154 bin varil arttı. Temmuzda petrol üretimi Nijerya'da günlük 34 bin varil arttı, OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise yaklaşık 32 bin varil artarak 10 milyon 67 bin varil oldu.

Irak'ta günlük üretim 33 bin varil, Angola'da ise 19 bin varil düştü. Ekonomik ve siyasi alanda zor bir dönemden geçen Venezuela'da ise günlük üretim yaklaşık 16 bin varil düşerek, 1 milyon 932 bin varile geriledi.

Küresel talep artmaya devam edecek

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 280 bin varil artışla günlük 97 milyon 770 bin varile ulaşacak.

OPEC'in 2018'de ham petrol talebi ise bu yıla göre değişiklik göstermeyerek 32 milyon 400 bin varilde kalacak. OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise 2018'de bu yıla göre günlük 1 milyon 100 bin varil artarak 58 milyon 870 bin varili bulacak.

Bu arada, dünya genelinde temmuzda işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 192 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 571'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OPECPETROLPetrol üretimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
Altının gramı 2 ayın en yükseğinde
Altının gramı 2 ayın en yükseğinde
Makine ihracatı 7 ayda 8 milyar dolara ulaştı
Makine ihracatı 7 ayda 8 milyar dolara ulaştı
'Türkiye kendi tereyağı ile kavrulacak'
'Türkiye kendi tereyağı ile kavrulacak'
TÜRKONFED Geleceğin Girişimcilerini İş Dünyasıyla Buluşturdu
TÜRKONFED Geleceğin Girişimcilerini İş Dünyasıyla Buluşturdu
Bayram tatili uzarsa 1 milyon tatilci, 1 milyar lira gelir bekleniyor
Bayram tatili uzarsa 1 milyon tatilci, 1 milyar lira gelir bekleniyor
Perakendeciler ile teknolojiciler buluşacak
Perakendeciler ile teknolojiciler buluşacak
Temmuzda en fazla reel getiri borsadan
Temmuzda en fazla reel getiri borsadan
Almanya, 8 kalemde Türkiye'nin ihracat birincisi
Almanya, 8 kalemde Türkiye'nin ihracat birincisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ