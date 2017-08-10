OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük petrol üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre 173 bin varil artarak 32 milyon 870 bin varile yükseldi.

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, temmuzda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 170 bin varil artarak 97 milyon 300 bin varil oldu.

Temmuzda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 520 bin varil arttı ve 64 milyon 490 bin varile ulaştı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 173 bin varil artışla 32 milyon 870 bin varili buldu. OPEC'in üretimini artırmasıyla temmuzda küresel petrol üretimindeki payı yüzde 33,8 oldu.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Nijerya ve Suudi Arabistan'da artarken en büyük düşüş Irak, Angola ve Venezuela'da yaşandı.

Libya'da günlük üretim temmuzda bir önceki aya göre 154 bin varil arttı. Temmuzda petrol üretimi Nijerya'da günlük 34 bin varil arttı, OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise yaklaşık 32 bin varil artarak 10 milyon 67 bin varil oldu.

Irak'ta günlük üretim 33 bin varil, Angola'da ise 19 bin varil düştü. Ekonomik ve siyasi alanda zor bir dönemden geçen Venezuela'da ise günlük üretim yaklaşık 16 bin varil düşerek, 1 milyon 932 bin varile geriledi.

Küresel talep artmaya devam edecek

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 280 bin varil artışla günlük 97 milyon 770 bin varile ulaşacak.

OPEC'in 2018'de ham petrol talebi ise bu yıla göre değişiklik göstermeyerek 32 milyon 400 bin varilde kalacak. OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise 2018'de bu yıla göre günlük 1 milyon 100 bin varil artarak 58 milyon 870 bin varili bulacak.

Bu arada, dünya genelinde temmuzda işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 192 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 571'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.