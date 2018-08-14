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OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre günlük 41 bin varil artışla 32 milyon 320 bin varil oldu.

OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre günlük 41 bin varil artışla 32 milyon 320 bin varil oldu.

14 Ağustos 2018 Salı 12:01
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OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre 41 bin varil artarak 32 milyon 320 bin varile yükseldi.

OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, temmuzda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 680 bin varil artarak 98 milyon 530 bin varil oldu.

Temmuzda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 640 bin varil artışla 66 milyon 200 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 41 bin varil artarak 32 milyon 320 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in kısmi üretim artışına karşın, bir önceki ay yüzde 33 olan küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 32,8'e geriledi.

Petrolde küresel talep artacak

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 430 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 260 bin varile ulaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
OPECPetrol üretimiPETROL
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