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OPEC'in petrol üretimi mayısta yükseldi

OPEC'in ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya göre günlük 35 bin varil artışla 31 milyon 870 bin varil oldu.

OPEC'in petrol üretimi mayısta yükseldi

OPEC'in ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya göre günlük 35 bin varil artışla 31 milyon 870 bin varil oldu.

12 Haziran 2018 Salı 16:44
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OPEC'in petrol üretimi mayısta yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, mayıs ayında bir önceki aya göre 35 bin varil artarak 31 milyon 870 bin varile yükseldi.

OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, mayısta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 270 bin varil artarak 97 milyon 860 bin varil oldu.

Mayısta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 100 bin varil artışla 59 milyon 750 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 35 bin varil artarak 31 milyon 870 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in üretimini kısmasıyla mayısta küresel petrol üretimi içindeki payı yüzde 32,6 oldu.

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimini en fazla artıran ülke Suudi Arabistan oldu. Ülkede günlük üretim 85 bin 500 varil artarak 9 milyon 987 bin varile yükseldi.

Mayısta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Nijerya'da yaşandı. Ülkede günlük üretim 53 bin 500 varil azalarak 1 milyon 711 bin varile geriledi.

Petrolde küresel talep

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 650 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 850 bin varile ulaşacak.

OPEC ülkelerinin bu yılki ham petrol talebinin ise geçen yıla göre 300 bin varil azalışla 32 milyon 700 bin varile düşeceği tahmin ediliyor.

Bu yıl OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise geçen yıla göre günlük 1 milyon 860 bin varil artışla 59 milyon 750 bin varili bulacak.

Bu arada, dünya genelinde mayısta işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 177 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 556 'sı OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OPECPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
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