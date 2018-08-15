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"Önlemler piyasaları her geçen saat rahatlatıyor"

TKBB Başkanı Özdemir, "TCMB, BDDK, SPK, ilgili bakanlıklar ve tüm otoriteler hayata geçirdikleri ve geçirecekleri önlemler ve uygulamalar ile piyasaları her geçen saat rahatlatmaktalar." dedi.

"Önlemler piyasaları her geçen saat rahatlatıyor"

TKBB Başkanı Özdemir, "TCMB, BDDK, SPK, ilgili bakanlıklar ve tüm otoriteler hayata geçirdikleri ve geçirecekleri önlemler ve uygulamalar ile piyasaları her geçen saat rahatlatmaktalar." dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:27
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"Önlemler piyasaları her geçen saat rahatlatıyor"

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, "Bugün karşılaştığımız durumun ekonomik bir temelinin olmadığı nettir. İktisadi olarak izah edilemez olduğunu görüyoruz." dedi.

"Bankacılık sektörünün bilançoları oldukça sağlam aktif yapısına sahip olup, dış şoklara karşı da dayanıklıdır." ifadesini kullanan Özdemir, "TCMB, BDDK, SPK, ilgili bakanlıklar ve tüm otoriteler hayata geçirdikleri ve geçirecekleri önlemler ve uygulamalar ile piyasaları her geçen saat rahatlatmaktalar." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Katılım Bankaları BirliğiTcmbBddkSPK
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