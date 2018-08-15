"Önlemler piyasaları her geçen saat rahatlatıyor"

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, "Bugün karşılaştığımız durumun ekonomik bir temelinin olmadığı nettir. İktisadi olarak izah edilemez olduğunu görüyoruz." dedi.

"Bankacılık sektörünün bilançoları oldukça sağlam aktif yapısına sahip olup, dış şoklara karşı da dayanıklıdır." ifadesini kullanan Özdemir, "TCMB, BDDK, SPK, ilgili bakanlıklar ve tüm otoriteler hayata geçirdikleri ve geçirecekleri önlemler ve uygulamalar ile piyasaları her geçen saat rahatlatmaktalar." ifadesini kullandı.