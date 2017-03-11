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Ön ödemeli konut satışına düzenleme

Tüketici, ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden dönebilecek.

Ön ödemeli konut satışına düzenleme

Tüketici, ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden dönebilecek.

11 Mart 2017 Cumartesi 13:14
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Ön ödemeli konut satışına düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Ön Ödemeli̇ Konut Satışları Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ön bilgilendirme ve sözleşme yükümlüğü kapsamında, verilecek teminatın bina tamamlama sigortası olması halinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yürürlüğe konulan Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları gereği tüketiciye verilmesi zorunlu bulunan bina tamamlama sigortasına ilişkin önemli hususlar formu, ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye verilecek.

Tüketici, ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecek. Bu süre daha önce "devir veya teslim tarihine kadar" şeklinde düzenlenmişti.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflarla sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 ay için sözleşme bedelinin yüzde 2'sine, 3-6 ay arası için yüzde 4'üne, 6-12 ay arası için yüzde 6'sına ve 12-24 ay arası için yüzde 8'ine kadar tazminat ödenmesini isteyebilecek. Daha önce satıcının talep edebileceği tazminat oranı yüzde 2 ile sınırlıydı.

Tüketici, sözleşmeden dönme hakkını, "satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi, tüketicinin ölmesi, tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi, tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi, bir konutun birden fazla tüketiciye satılması" hallerinde, devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilecek.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 gün içinde tüketiciye geri verilecek.

Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 gün içinde masraf ve tazminat tutarı düşülerek ilgili konut finansmanı kuruluşuna iade edilecek. Söz konusu süreler 90 gün olarak uygulanıyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanlığıKonutÖn Ödemeli̇ Konut Satışları
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