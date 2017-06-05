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Ömrü biten cep telefonları 'altın' değerinde

Bileşiminde altın, gümüş gibi değerli metaller bulunan ve kullanım ömürlerini tamamlayarak toplanan her bin ton cep telefonundan, bir kilogram altın geri dönüşümü sağlanıyor.

Ömrü biten cep telefonları 'altın' değerinde

Bileşiminde altın, gümüş gibi değerli metaller bulunan ve kullanım ömürlerini tamamlayarak toplanan her bin ton cep telefonundan, bir kilogram altın geri dönüşümü sağlanıyor.

05 Haziran 2017 Pazartesi 11:22
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Ömrü biten cep telefonları 'altın' değerinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, altın, gümüş gibi değerli metaller ihtiva eden ve kullanım ömürlerini tamamlayarak toplanan her bin ton atık cep telefonundan, bir kilogram altın geri dönüşümü sağlandığı bildirildi. 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlığın çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla buzdolaplarından cep telefonlarına, küçük ev aletlerinden oyuncak ve tıbbi cihazlara kadar geniş bir yelpazede elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümüne yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda teknolojik yaşamın bir parçası haline gelen ve sürekli yeni modelleri piyasaya sürülen cep telefonları da geri dönüşümü yapılan atıklar arasında yer alıyor.

Bileşiminde altın, gümüş gibi değerli metaller bulunan, kullanım ömürlerini tamamlamış cep telefonları toplanarak, ekonomiye "altın" kazanç oluşturuluyor. Her bin ton atık cep telefonundan, bir kilogram altın geri kazanımı yapılıyor.

Bakanlıkça, cep telefonunun yanı sıra tüm elektrikli ve elektronik eşyanın geri kazanımı önemle takip ediliyor. 

145 bin ton elektronik atık ekonomiye kazandırıldı

Bu çerçevede 63 işleme tesisine lisans veren Bakanlık tarafından, 2012'den bugüne 145 bin ton elektrikli ve elektronik atık da yasal mevzuat kapsamında ekonomiye geri kazandırıldı.

Bu tür atıkların ayrı toplanması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılması ile daha yüksek miktarlarda elektronik atık toplanması ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanması da planlanıyor.

AA

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