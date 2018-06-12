Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95489
ALTIN
189.987
DOLAR
4.5519
STERLİN
6.0912
EURO
5.3702
Sofralık kayısıda ilk hasat
Sofralık kayısıda ilk hasat
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
"YÖK'ü kaldıracağız"
"YÖK'ü kaldıracağız"
"Terörün kafasını eziyoruz"
"Terörün kafasını eziyoruz"

Ölüm aylığı alanlara maaşları oranında ikramiye yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Ölüm aylığı alan sigortalılarımızın hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanma oranlarıyla aynı şekilde emekli ikramiyesi yatışı gerçekleşmiştir." dedi.

Ölüm aylığı alanlara maaşları oranında ikramiye yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Ölüm aylığı alan sigortalılarımızın hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanma oranlarıyla aynı şekilde emekli ikramiyesi yatışı gerçekleşmiştir." dedi.

12 Haziran 2018 Salı 13:36
57 Okunma
Ölüm aylığı alanlara maaşları oranında ikramiye yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere biner liralık bayram ikramiyesinin eksik yatırıldığı iddialarına ilişkin, "Emekli ikramiyesinde durum nettir, emeklilerimizin tamamına biner lira 7-8 Haziran'da yatmıştır. Ölüm aylığı alan sigortalılarımızın hak sahiplerine de ölüm aylığı bağlanma oranlarıyla aynı şekilde emekli ikramiyesi yatışı gerçekleşmiştir." dedi.

Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, siyasetin ilkelerle, doğrularla, dürüstlükle yapılması gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu andan itibaren çeşitli bilgi kirliliklerine maruz kaldığını ifade eden Sarıeroğlu, emeklilere verilen bin liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinin eksik yatırıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Sarıeroğlu, mevzuatın ortada olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşi gölgelemeye yönelik olarak bir kampanya gerçekleştiriliyor. Emekli ikramiyesi konusunda da ilk günden itibaren söylediğimiz oldu. Kaldı ki bunun yasal düzenlemesini Mecliste çıkardık. Çıkardığımız yasal düzenlemenin dışında bir şey yapmak söz konusu değil. Bugün bu bilgi kirliliğini yaratanlar, Mecliste o kanun çıkarken oradaydılar. Komisyonlarda da yer aldılar. Bu bağlamda emeklilerimizin tamamına, primini kendi ödemiş, çalışan ve hayatta olan emeklilerimizin tamamına biner lira yattı. Kesinlikle yanlış bilgi veriyorlar. Emeklilerimize, 7-8 Haziran'da biner lira bayram ikramiyesini yatırdık. Bu konuyla ilgili 1 Mayıs'ta TRT'de çıktığım yayına bakabilirler. Her şey net."

"Ölüm aylığı alan dul ve yetimlerimizi bu işin dışında bırakmadık"

Bakan Sarıeroğlu, ikramiye konusunda hassas bir denge gözettiklerini belirterek, "Hayatta olmayan sigortalılarımızın geride kalan hak sahipleri, dul ve yetimleri, anne-babaları, bunlara bağlanan maaşların oranları kanunda bellidir." diye konuştu.

SGK'de bir sigortalı için bir dosya açtıklarını anlatan Sarıeroğlu, "Emekli ikramiyelerinde de dosya bazlı çalışma içerisinde olduk. Her emeklimizin bir dosyası var, bir dosya bin lira olarak düzenlendi. Vefat eden sigortalımız için de bin liralık bir dosya düzenlendi. Maaşlar da dosya bazlı yatırılır." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, bir sigortalı vefat ettiğinde geride kalan hak sahiplerine maaşlarının hisseler oranında dağılımının gerçekleştiğini bildirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eşine yüzde 50, çocuğu alma kriterindeyse yüzde 25, anne-babası yaşıyorsa ve bakmakla yükümlüyse yüzde 25. Vefat eden sigortalının maaşı bir dosyadır, bu maaş hak sahipleri arasında, kanunda belirtlilen hisseler oranında pay edilir. Eğer alacak çocuk yoksa eşe yüzde 75 verilir. İkramiye düzenlememizde de biz ölüm aylığı alan dul ve yetimlerimizi bu işin dışında bırakmadık, burada da dosya bazlı çalışma yaptık. Aynen maaş nasıl bağlanıyorsa ki bu yasa çıkarken de içinde açıkça yer alıyordu, açıklamalarımızda da her defasında açıkça belirtilmişti. Kanundaki hisse oranları neyse aynı oranlarda yatırıldı. Bin lirayı bir dosya olarak düşüneceğiz, yüzde 50 eşe, yüzde 25 çocuklara, yüzde 25 de anne-babaya olacak şekilde ikramiyenin dağılımını sağladık. Eğer maaş alan çocuk yoksa, eşe yüzde 75 ikramiye verilmiştir. Bu söylediğimizden farklı bir uygulama değildir. Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatından farklı bir uygulama değildir. Emeklilere biner lira yatmıştır, vefat eden sigortalıların hak sahiplerine de maaşlarda olduğu gibi ikramiyede de aynı şekilde kriterlerle ödemelerimiz sağlıklı şekilde gerçekleşmiştir."

"Emekli ikramiyesinde durum nettir"

Bakan Sarıeroğlu, eksik ikramiye ödendiği iddialarının gerçek dışı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Emekli ikramiyesinde durum nettir, emeklilerimizin tamamına biner lira 7-8 haziranda yatmıştır. Ölüm aylığı alan sigortalılarımızın hak sahiplerine de ölüm aylığı bağlanma oranlarıyla aynı şekilde emekli ikramiyesi yatışı gerçekleşmiştir. Ben bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu çok büyük bir düzenlemeydi. Yaklaşık 24 katrilyonluk bir bütçe ayrılmış durumda. Bu kadar büyük bir bütçe olması, yaklaşık 12,4 milyon kişiyi kapsama almış olması birilerini rahatsız etti."

AA

Anahtar Kelimeler:
Jülide Sarıeroğluölüm AylığıEmekli Ikramiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton oldu
Altın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton oldu
Konutta indirim kampanyası 30 Haziran'a uzatıldı
Konutta indirim kampanyası 30 Haziran'a uzatıldı
En fazla ihracat yapan firmalar açıklandı
En fazla ihracat yapan firmalar açıklandı
"Yeniden yapılandırma için 99 bin 124 kişi başvurdu"
"Yeniden yapılandırma için 99 bin 124 kişi başvurdu"
Fed'in faiz artışı kesin ama beklentileri muğlak
Fed'in faiz artışı kesin ama beklentileri muğlak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
'Sayın Başbakan ile güzel bir istişare toplantısı gerçekleştirdik'
'Sayın Başbakan ile güzel bir istişare toplantısı gerçekleştirdik'
Güney Ege bayramda yüzde 100 dolu
Güney Ege bayramda yüzde 100 dolu
İngiliz perakende devine kayyum atandı
İngiliz perakende devine kayyum atandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ