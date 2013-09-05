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Olimpiyatlar 10 milyar dolar getirebilir

Amplio Emlak Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Babaoğlu, "2020 Olimpiyatları'nın İstanbul'da gerçekleşmesi halinde 10 milyar dolarlık gelir getireceğinden bahsediliyor" dedi.

Olimpiyatlar 10 milyar dolar getirebilir

Amplio Emlak Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Babaoğlu, "2020 Olimpiyatları'nın İstanbul'da gerçekleşmesi halinde 10 milyar dolarlık gelir getireceğinden bahsediliyor" dedi.

05 Eylül 2013 Perşembe 12:03
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Olimpiyatlar 10 milyar dolar getirebilir
İSTANBUL 

Madrid, Tokyo ile 2020 Olimpiyatları'na evsahipliği için İstanbul’un, söz konusu organizasyona ev sahipliği yapıp yapmayacağı 7 Eylül'de yapılacak toplantıyla açıklanacak.

Uzmanlar 2020 Olimpiyatları'nın İstanbul'da düzenlenmesi halinde ülkenin gelmiş geçmiş en büyük turizm gelirlerine ulaşmasını beklerken, olimpiyatların kazanılması halinde Türkiye'nin uluslararası şirketlerin doğrudan yatırımları açısından daha fazla dikkati çekeceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Amplio Emlak Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alaeddin Babaoğlu, İstanbul'un evsahipliği yapması halinde 7 yıl içinde tesis ve diğer entegre yatırımlar için 28 milyar dolarlık yatırımın yapılacağını anımsattı. Olimpiyatların sadece spora değil, turizme de büyük katkısının olacağını, İstanbul'un aday şehirler arasında en güçlü konumda olduğunu vurgulayan Babaoğlu, "İstanbul'un sosyokültürel yapısı ve tarihi dokusu evsahipliği konusunda adaylığımızı daha da güçlendiriyor. Ancak bu sürecin İstanbul’a neler katacağını, biz yatırımcıların yapacağı yatırımların da şekillendireceğini göz önünde bulundurmalıyız" dedi.

Tüm yatırımların 2020 ve sonrası hedeflenerek planlanması gerektiğine değinen Babaoğlu, spor aktivitelerinin yapılabileceği alanların seçiminin önemini belirterek, Eminönü'nden başlayıp Kağıthane'ye uzanan Haliç bölgesinin çok iyi bir şekilde kullanılabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 35,7 milyon yabancı turist ile dünya turizminde 5. ülke konumunda, İstanbul'un ise en popüler kentler listesinde 6. sırada yer aldığını hatırlatan Babaoğlu, Türkiye'nin her geçen yıl tarihinin en yüksek turizm gelirine ulaştığını kaydetti.

2020 Olimpiyatları'nın İstanbul'da gerçekleşmesinin şimdiki turist sayısına ilave 5 milyon turistin daha eklenmesi anlamına geldiğini belirten Babaoğlu, "10 milyar dolarlık bir gelir getireceğinden bahsediliyor" dedi.

 "Türkiye hazır"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ise Türkiye'nin olimpiyatlar için hazır olduğunu belirterek, oyunların, İstanbul için önemli bir yenileme ve motivasyon kaynağı olacağını söyledi.

2004 ve 2011 yılları arasında yıllık ortalama 1,2 milyar dolar yatırım gerçekleştirilen ulaştırma altyapısı, iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere şehrin geneline yayılan milyarlarca dolarlık genel altyapı yatırımlarının varlığına işaret eden Ulusoy, bunların, oyunların düzenlenmesi için gerekli temelin zaten işler halde olduğunu gösterdiğini kaydetti.

İstanbul 2020'nin hayata geçirilmesi için yapılması gereken yatırım projelerinin çoğu için belediye ve hükümet bütçesinden kaynak ayrıldığını ve Oyunlar Master Planı'nın şehrin en öncelikli ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için uyarlandığını anlatan Ulusoy, önemli çevre ıslahı, tarihi koruma, engelliler için erişim ve internet altyapısı planlarının, Oyunlara adaylık sürecinde güçlendirilerek hız kazanmalarının sağlanacağını ifade etti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu dönemde büyümesini sürdüren güçlü ve dirençli bir ekonomiye sahip olduğunun altını çizen Ulusoy, şöyle devam etti:

"OECD'ye üye ülkelerin arasında 2011 ve 2017 yılları arasındaki dönemde en hızlı büyüyecek ekonomi olması öngörülen ve 2011 yılında yüzde 8,49'luk bir büyüme oranı yakalamış olan Türkiye ekonomisi, Oyunlar için inşa edilecek tesislerin finansmanıda gerekli olan sermaye yatırımlarını karşılayabilecek güçtedir."

2020 Olimpiyatları'nın İstanbul'da yapılacak olması halinde Türkiye'ye gelecek olan turist sayısında ve turizm gelirlerinde de büyük oranda artış olacağını dile getiren Ulusoy, rakamsal bir tahmin vermenin dışında, ülkenin birliğinin güçlenmesi ve olimpiyatlar süresince tüm dünya kamuoyunun Türkiye'yi izeyecek olmasını her anlamda olumlu yansıma olarak görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 12:03
Anahtar Kelimeler:
Olimpiyatlar 10 Milyar Dolar Getirebilir
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