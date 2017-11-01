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Okul sütü ihalesi iptal edildi

Okul Sütü Programı kapsamında 290 milyon kutu süt temini için yapılan ihalede istekliler tarafından verilen tekliflerin tamamı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için ihale iptal edildi.

Okul sütü ihalesi iptal edildi

Okul Sütü Programı kapsamında 290 milyon kutu süt temini için yapılan ihalede istekliler tarafından verilen tekliflerin tamamı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için ihale iptal edildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:52
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Okul sütü ihalesi iptal edildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bilgiye göre, 2017-2018 eğitim döneminde, haftada üç gün yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, anasınıfı ve ilkokulda okuyan 6 milyon öğrenciye dağıtılmak üzere gerçekleştirilen 200 mililitre sade yağlı UHT okul sütü alımı ihalesi "açık ihale usulü" ile 25 Ekim'de Bakanlıkta yapıldı.

İhalede istekliler tarafından verilen tekliflerin tamamı yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan Kamu İhale Genel Tebliği'nde yer alan maddeler gereğince ihalenin iptaline karar verildi.

Programın aksamaması amacıyla ihale iptaline ilişkin yasal itiraz sürelerinin tamamlanmasının ardından ihale yeniden gerçekleştirilecek.

Maliyet ile teklifler arasında 16,4 milyon liralık fark

Geçen hafta gerçekleştirilen Türkiye'nin 4 kısma ayrıldığı ihalede yaklaşık maliyet, birinci kısım için 37 milyon 3 bin 956,6 lira, ikinci kısım için 62 milyon 458 bin 311,17 lira, üçüncü kısım için 64 milyon 321 bin 101,66 lira, dördüncü kısım için 21 milyon 996 bin 740,55 lira olmak üzere toplam 185 milyon 780 bin 109,98 lira seviyesinde açıklanmıştı.

Ege ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri kapsayan ve 58 milyon 347 bin 456 kutu sütün alımını içeren birinci kısım için en düşük teklifi toplam 40 milyon 837 bin 384,45 lira ile Yörükoğlu Süt, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere yönelik 95 milyon 648 bin 256 kutu süt alımını kapsayan ikinci kısım için en düşük teklifi toplam 66 milyon 657 bin 269,61 lira ile Pınar-Dimes ortaklığı, Marmara ve Karadeniz illerinden oluşan 100 milyon 990 bin 896 kutu süt alımını içeren üçüncü kısım için en düşük teklifi toplam 69 milyon 683 bin 718,24 lira ile Paksüt, Akdeniz bölgesindeki illerden oluşan ve 35 milyon 720 bin 592 kutu süt alımına yönelik belirlenen dördüncü kısım için de en düşük teklifi 24 milyon 997 bin 270,28 lira ile Güney Süt vermişti.

Verilen tekliflerin toplamı 202 milyon 175 bin 642,58 lira olarak hesaplandı. Böylelikle yaklaşık maliyet ile verilen teklifler arasında 16,4 milyon liralık fark ortaya çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık BakanlığıOkul Sütü IhalesiOkul Sütü
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