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Okul sütü ihalesi gerçekleştirildi

Türkiye'nin 4 kısma ayrıldığı ihalede, en düşük teklifi, birinci kısım için 35 milyon 176 bin 222,54 lira ile Yörükoğlu Süt, ikinci kısım için 57 milyon 329 bin 173,44 lira ile Pınar Süt-Dimes ortaklığı verdi.

Okul sütü ihalesi gerçekleştirildi

Türkiye'nin 4 kısma ayrıldığı ihalede, en düşük teklifi, birinci kısım için 35 milyon 176 bin 222,54 lira ile Yörükoğlu Süt, ikinci kısım için 57 milyon 329 bin 173,44 lira ile Pınar Süt-Dimes ortaklığı verdi.

28 Kasım 2017 Salı 16:34
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Okul sütü ihalesi gerçekleştirildi

Okul sütü ihalesinde, en düşük teklifi, birinci kısım için 35 milyon 176 bin 222,54 lira ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi, Ticaret AŞ, ikinci kısım için 57 milyon 329 bin 173,44 lira ile Pınar Süt Mamulleri AŞ - Dimes AŞ ortaklığı, üçüncü kısım için 60 milyon 443 bin 51,26 lira ile Paksüt Süt Sanayi ve Ticaret AŞ, dördüncü kısım için de 21 milyon 410 bin 29,83 lira ile Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞ verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim döneminde, haftada üç gün yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve ilkokulda okuyan 6 milyon öğrenciye haftada 3 gün dağıtılmak üzere gerçekleştirilen 200 mililitre sade yağlı 254 milyon 368 bin 800 kutu UHT okul sütü alımı ihalesi "pazarlık usulü" ile Bakanlıkta yapıldı.

İhalede, söz konusu şirketlerin zarflarının incelenmesi ve teknik bir sorun bulunmamasının ardından teklifler açıklandı.

Buna göre, ilk verilen teklifler arasında Ege ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri kapsayan ve 51 milyon 54 bin 24 kutu sütün alımını içeren birinci kısım için en düşük teklifi 0,695 lira birim fiyatı ve toplam 35 milyon 482 bin 546,68 lira ile Pınar Süt-Dimes ortaklığı ve Yörükoğlu Süt sundu.

İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere yönelik 83 milyon 692 bin 224 kutu süt alımını kapsayan ikinci kısım için en düşük teklifi 0,695 lira ve toplam 58 milyon 166 bin 95,68 lira ile Pınar-Dimes ortaklığı verirken, Marmara ve Karadeniz illerinden oluşan 88 milyon 367 bin 34 kutu süt alımını içeren üçüncü kısım için de en düşük teklif 0,69 lira birim fiyatı ve toplam 60 milyon 973 bin 253,46 lira ile Paksüt'ten geldi.

Akdeniz bölgesindeki illerden oluşan ve 31 milyon 255 bin 518 kutu süt alımına yönelik belirlenen dördüncü kısım için de en düşük teklifi 0,689 lira birim fiyatı ve 21 milyon 535 bin 51,9 lira ile Yörükoğlu Süt sundu.

İhalede ikinci teklifler

Çelik, ikinci tekliflerin başında ihaleye konu ürünün yaklaşık maliyetinin, birinci kısım için 32 milyon 378 bin 462,02 lira, ikinci kısım için 54 milyon 651 bin 22,27 lira, üçüncü kısım için 56 milyon 280 bin 963,95 lira, dördüncü kısım için 19 milyon 247 bin 147,98 lira olmak üzere toplam 162 milyon 557 bin 596,22 lira olduğunu bildirdi.

İkinci görüşmelerde en düşük teklifleri birinci kısım için 0,689 lira birim fiyat ve toplam 35 milyon 176 bin 222,54 lira ile Yörükoğlu Süt , ikinci kısım için 0,6850 lira birim fiyat ve toplam 57 milyon 329 bin 173,44 lira ile Pınar Süt - Dimes ortaklığı, üçüncü kısım için 0,684 lira birim fiyat ve toplam 60 milyon 443 bin 51,26 lira ile Paksüt, dördüncü kısım için de 0,685 lira birim fiyat ve toplam 21 milyon 410 bin 29,83 lira ile Güney Süt verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Okul Sütü IhalesiTarım Ve Hayvancılık BakanlığıGıdaOkul SütüPınar SütDimes AŞPaksüt Süt Sanayi
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