'OHAL fırsatçıları'na uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve gündeme ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Vatan hainleri tarafından yapılan söz konusu girişimi en şiddetli şekilde kınadığını dile getiren Tüfenkci, "İnşallah bundan sonra hükümet olarak, bu darbecilere karşı en ağır cezayı uygulayacak ve heveslerini kursaklarında bırakacak tedbirleri alacağız." ifadesini kullandı.

Darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir irade gösterdiğini belirten Tüfenkci, FETÖ'nün Türkiye'yi sapkın bir dini anlayışa sürüklemeye çalıştığına dikkati çekti.

Tüfenkci, darbe girişiminin ardından bazı düzenlemelerin daha hızlı yapılabilmesi için olağanüstü hal (OHAL) kararının alındığını anımsatarak, söz konusu kararın ekonomiyle ilgili olmadığını vurguladı.

OHAL kararı ile kamu kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının temizlenmesinin amaçlandığını ifade eden Tüfenkci, "Hızlı ve dikkatli bir şekilde bunu gerçekleştireceğiz. Bu yapının tahribatını Türkiye’de hızlı bir şekilde silebilmek adına bunları yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahat etsin. Bu bir sıkı yönetim değildir." şeklinde konuştu.

"Fırsatçılara itibar etmeyin"

OHAL kararı ile vatandaşların özgürlüklerinde kısıtlamaya gidilmeyeceğinin altını çizen Tüfenkci, "Bunu fırsat bilerek, faiz oranlarını yükseltemeye çalışanlar veya kamuoyunda algı oluşturmaya çalışanlara asla itibar edilmemesi lazım. Bankalarımız burada dikkatli hareket etmeli. Kredi çağırma gibi, faizleri artırma gibi olağan dışı, piyasa şartlarına uygun olmayan birtakım düşünceler ve gelecek endişeleriyle yanlış anlaşılmalara sebep olacak uygulamalardan sakınmak gerekir." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, darbe girişimine inat daha çok üretim yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu noktada iş dünyasından da daha cesur adımlar atılmasını beklediklerini dile getirdi.

OHAL'in ekonomik anlamda herhangi negatif bir etki yaratmayacağına işaret eden Tüfenkci, "Hükümet olarak, OHAL'i bahane ederek birtakım fırsatçıların türemesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. OHAL, sadece ve sadece ülkemizin içerisinde bulunduğu darbe girişimine, darbecilere karşı alınmış tedbirlerin hızlı bir şekilde uygulanması amacıyla alınmış bir karardır. Altını çizerek tekrar söylüyorum; Ekonomik çevrelere seyahat, basın özgürlüğü, sokağa çıkma özgürlüğü gibi hiçbir kısıtlayıcı tedbirler yoktur, alınmayacaktır. Bu noktada Bakanlık olarak da gümrük işlemlerini daha da hızlandırmak istiyoruz. İhracatçılarımızın, ithalatçılarımızın işlerini daha da kolaylaştırmak, daha güvenli hale getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"S&P kararı iyi niyetli değil"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Tüfenkci, söz konusu kararın ekonomik olmaktan çok siyasi olduğunu dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, S&P'nin söz konusu kararının iyi niyetli olmadığını söyledi.

"Yeni tespit ettiğimiz personelleri de ayıklayacağız"

Tüfenkci, Bakanlık olarak FETÖ ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışma yürüttüklerini belirterek, söz konusu çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Bu konuda masum insanları mağdur etmemeye gayret gösterdiklerine dikkati çeken Tüfenkci, "Bu bir süreç, bir başlangıç. (Görevden alınanlar) Bir kısmı, incelemeler neticesinde ilişkili olmadığı tespit edilirse tekrar görevlerine iade edilecek. Bir kısmının da aldığımız kararlar neticesinde görevlerine son vermiş olacağız. Yeni tespit ettiğimiz insanları da ayıklayacağız." şeklinde konuştu.