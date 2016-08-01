Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'OHAL boyunca iflas ertelemelerine başvurulmayacak'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, FETÖ ile ilişkili şirketlerin iflas ertelemeye başvurdukları yönünde yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, "Hükümetimiz OHAL boyunca iflas ertelemelerine başvurulmaması yönünde karar çıkarttı." dedi.

'OHAL boyunca iflas ertelemelerine başvurulmayacak'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, FETÖ ile ilişkili şirketlerin iflas ertelemeye başvurdukları yönünde yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, "Hükümetimiz OHAL boyunca iflas ertelemelerine başvurulmaması yönünde karar çıkarttı." dedi.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 16:18
730 Okunma
'OHAL boyunca iflas ertelemelerine başvurulmayacak'

 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada,olağanüstü hal (OHAL) döneminde sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaması ve bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce reddedilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. 

Tüfenkci, iflas ertelemenin yeniden düzenlenmesi yönünde iş dünyasından yoğun talep geldiğini belirtti.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışarak, torba yasaya iflas ertelemenin sınırlandırılmasına yönelik hükümler konulduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Şirketlere iflas erteleme başvurusunu, son 1 yıldır bulunduğu yerleşim merkezinde yapma şartı getirildi. Ayrıca daha önce iflas ertelemeden yararlanmış bir şirket ve kooperatifin 1 yıl içinde tekrardan iflas ertelemeye başvuramayacağı hükmü yasaya konuldu." ifadesini kullandı.

"Yoğun şikayetler aldık"

Gerçekleştirilen düzenlemelerle iflas ertelemenin zorlaştırıldığına işaret eden Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'yle ilişkili şirketlerin iflas ertelemeye başvurdukları yönünde yoğun şikayetler aldıklarını açıkladı. Tüfenkci, "Yapılan değerlendirme neticesinde de hükümetimiz tarafından KHK'da en azından OHAL süresince iflas ertelemelere başvurulmamasının daha uygun olacağına karar verildi." diye konuştu.

"Kararın piyasalara yansıyacağını düşünüyorum"

Düzenleme ile piyasaların korunması, piyasa düzenin bozulmasının önüne geçilmesi ve alacaklıların mağdur edilmemesini amaçladıklarını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"2015 yılında 2 bin 564 adet toplam iflas davası vardı. 2016 yılı içinde de 571 dava açıldı. Eski davalarla birlikte 3 binin üzerinde dava sayısı olduğu görülüyor. İflas davalarının da baktığımızda 3 büyükşehirde daha yoğunlaştığını ve genel itibarıyla da bu yapılara sempati duyan veya bazen de bu yapının içindeki şirketlerin bu yola başvurduğu görülüyor. Herhangi bir suistimale yol açmaması, kötü niyetli olarak bu imkanın kullanılmaması adına hükümetimiz OHAL boyunca iflas ertelemelerine başvurulmaması yönünde karar çıkarttı. Bunun ekonomik piyasalara yansıyacağını düşünüyorum."

ATO Başkanı Bezci: Kararı destekliyorum

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci de OHAL döneminde iflas erteleme talebinin mahkemelerce doğrudan reddedilmesi kararını "çok yerinde bir karar" olarak nitelendirdi.

Alınan kararı desteklediklerini bildiren Bezci, "Milletin canını ortaya koyarak çok büyük bir kara lekeye engel olduğu dönemde, Türkiye'yi ekonomik ve sosyal olarak kalkındıracak başka konuları gündeme getirmemiz lazım." dedi. 

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 16:19
Anahtar Kelimeler:
OHALBülent TüfenkciFETÖDarbe Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ