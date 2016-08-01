'OHAL boyunca iflas ertelemelerine başvurulmayacak'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada,olağanüstü hal (OHAL) döneminde sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaması ve bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce reddedilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Tüfenkci, iflas ertelemenin yeniden düzenlenmesi yönünde iş dünyasından yoğun talep geldiğini belirtti.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışarak, torba yasaya iflas ertelemenin sınırlandırılmasına yönelik hükümler konulduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Şirketlere iflas erteleme başvurusunu, son 1 yıldır bulunduğu yerleşim merkezinde yapma şartı getirildi. Ayrıca daha önce iflas ertelemeden yararlanmış bir şirket ve kooperatifin 1 yıl içinde tekrardan iflas ertelemeye başvuramayacağı hükmü yasaya konuldu." ifadesini kullandı.

"Yoğun şikayetler aldık"

Gerçekleştirilen düzenlemelerle iflas ertelemenin zorlaştırıldığına işaret eden Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'yle ilişkili şirketlerin iflas ertelemeye başvurdukları yönünde yoğun şikayetler aldıklarını açıkladı. Tüfenkci, "Yapılan değerlendirme neticesinde de hükümetimiz tarafından KHK'da en azından OHAL süresince iflas ertelemelere başvurulmamasının daha uygun olacağına karar verildi." diye konuştu.

"Kararın piyasalara yansıyacağını düşünüyorum"

Düzenleme ile piyasaların korunması, piyasa düzenin bozulmasının önüne geçilmesi ve alacaklıların mağdur edilmemesini amaçladıklarını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"2015 yılında 2 bin 564 adet toplam iflas davası vardı. 2016 yılı içinde de 571 dava açıldı. Eski davalarla birlikte 3 binin üzerinde dava sayısı olduğu görülüyor. İflas davalarının da baktığımızda 3 büyükşehirde daha yoğunlaştığını ve genel itibarıyla da bu yapılara sempati duyan veya bazen de bu yapının içindeki şirketlerin bu yola başvurduğu görülüyor. Herhangi bir suistimale yol açmaması, kötü niyetli olarak bu imkanın kullanılmaması adına hükümetimiz OHAL boyunca iflas ertelemelerine başvurulmaması yönünde karar çıkarttı. Bunun ekonomik piyasalara yansıyacağını düşünüyorum."

ATO Başkanı Bezci: Kararı destekliyorum

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci de OHAL döneminde iflas erteleme talebinin mahkemelerce doğrudan reddedilmesi kararını "çok yerinde bir karar" olarak nitelendirdi.

Alınan kararı desteklediklerini bildiren Bezci, "Milletin canını ortaya koyarak çok büyük bir kara lekeye engel olduğu dönemde, Türkiye'yi ekonomik ve sosyal olarak kalkındıracak başka konuları gündeme getirmemiz lazım." dedi.