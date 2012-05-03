Ofsayttan gol atmaya çalışıyorlar

İSTANBUL - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümüyle ilgili kararına ilişkin, ''Neresinden bakarsanız bakın tamamıyla ofsayt... Burada Türkiye'ye ofsayttan bir gol atmaya çalışıyorlar'' dedi.

Çağlayan, Suudi Arabistanlı Advanced Petrochemichal Company ve Bayegan AŞ işbirliğiyle yapılacak polipropilen yatırımına ilişkin toplantı sonrasında gazetecilerin S&P ile ilgili sorularını yanıtladı.

S&P'nin Türkiye kararıyla kendi itibarlarını ciddi şekilde kaybettiklerini ve itibarlarının sorgulanır hale geldiğini ifade eden Çağlayan, ''Neresinden bakarsanız bakın tamamıyla ofsayt... Burada Türkiye'ye ofsayttan bir gol atmaya çalışıyorlar. Standard & Poor's S&P idi. Şimdi ben double S yaptım. Çünkü bunlar artık çifte standart uyguluyor. Yani bundan sonra S&P derken, double S&P diyebilirsiniz'' şeklinde konuştu.

Türkiye olarak Yunanistan'ın biran önce eskisinden daha iyi olmasını istediklerini dile getiren Çağlayan, ''Double S&P'nin Türkiye'ye yaptığı bu uygulama, arkasından kendilerinin yaptığı uygulamayı çürütecek Yunanistan ile ilgili kararı herşeyi anlatıyor'' yorumunu yaptı.

-''Borçlanmaları, faizleri arttırmaya kimsenin gücü yetmez''-

İş dünyasının bu karara tepkisine ilişkin sorular üzerine de Çağlayan, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuyla ilgili bir açıklama yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

''Biz siyasileriz. Ülke genelinde söylenmesi gerekenleri söylüyoruz. Ama asıl bu işten olumlu veya olumsuz etkilenecek Türk özel sektörünün bu konuyla ilgili ne düşündüğünü söylemesi önemli. Konuyla ilgili TOBB'un gösterdiği duyarlılığı herhalde TÜSİAD da (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) gösterir diye bekliyorum. Ortaya çıkmış olan bu durum, Türkiye ile ilgili tamamıyla yanlış bir değerlendirme, Türkiye fotoğrafını tamamıyla farklı gösterme ve şaşı bir bakış açısıdır.''

Ekonomi Bakanı Çağlayan, karara piyasaların tepkisine dair ise dün Borsa'da az bir düşüş yaşandığını, bunun tamamıyla dış konjonktürel gelişmelerden kaynaklandığını söyledi.

Zafer Çağlayan, ''Eğer buradaki amaç Türkiye'yi eskisi gibi köşeye sıkıştırıp, Türkiye'de borçlanmaları, faizleri artırmaksa kimse kusura bakmasın, kimsenin buna gücü yetmez. Artık biz bu işi, bu noktadan sonra kamuoyunun, piyasaların takdirine bıraktık. Piyasalar da hiç ti'ye bile almadılar, hiç kale bile almadılar'' dedi.