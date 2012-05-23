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OECD Babacan başkanlığında toplandı

2012 yılı OECD Bakanlar Konseyi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında Paris'te toplandı.

OECD Babacan başkanlığında toplandı

2012 yılı OECD Bakanlar Konseyi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında Paris'te toplandı.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 11:36
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OECD Babacan başkanlığında toplandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığından bugün Paris'te toplandı. Toplantının açılışında konuşunda Babacan, kurulduğu tarihten bu yana OECD çalışmaları ve normlarının, etkili ekonomik ve sosyal politikaların gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Küresel ekonominin çok boyutlu sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunların ortak bir uzlaşma sağlanmasını ve kararlar alınmasını zorlaştırdığını kaydeden Babacan, bugün için en önemli konulardan birinin, hem ulusal hem de küresel çıkarları gözetecek politikalar belirlemek olduğunu belirterek, bu politikaların hem sosyal hem de ekonomik çıkarları karşılamasının önemli olduğunu vurguladı. Babacan, politikaların belirlenmesinde OECD'nin önemli platform görevi gördüğünü söyledi.
Konuşmasında ülkelerin aşırı borçlanmadan dolayı yaşayabilecekleri ilave sorunlara atıfta bulunan Babacan, bir çok ülkede ulusal tasarrufa kıyasla aşırı harcama ve borçlanmanın sürdürülebilir olmadığı ve gelecek için ciddi bir tehlike oluşturduğunu uyarısında bulundu.
Konuşmasında küresel krizin, istihdama yaptığı darbeye işaret eden Babacan, "Kriz öncesi istihdam rakamlarına dönebilmek için 2015 yılına kadar her yıl 21 milyon kişiye iş imkanı yaratılması gerekiyor" dedi.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 03:37
Anahtar Kelimeler:
OECD Babacan Başkanlığında Toplandı
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