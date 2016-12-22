İSTANBUL - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) kasım ayı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 58,5 milyon kredi kartı, 115,9 milyon da banka kartı olmak üzere 174,4 milyon kart kullanılıyor. Geçen yılın kasım ayına kıyasla kredi kartı sayısı aynı seviyede kalırken, banka kartı sayısı yüzde 1 arttı.

Banka kartları ve kredi kartları ile geçen ay toplam 50,7 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Söz konusu tutarın 46,3 milyar TL’sinde kredi kartları, 4,4 milyar TL'sinde ise banka kartları kullanıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 34, kredi kartı ile ödemelerde yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

"Kartlı ödemelerin hane halkı tüketimi içindeki payı yüzde 40"

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, kasım ayı verilerini AA muhabirine değerlendirirken, kartlı ödemelerin banka kartlarının da katkısıyla kayıt dışı ödemeleri engellediğini söyledi.

Canko, GSYH'nin bu yılın ilk 3 çeyreğinde reel olarak yüzde 2,2 büyüdüğünü ve aynı dönemde hanehalkları tüketiminin yüzde 0,2 arttığını belirterek, kartlı ödemelerin hanehalkı tüketiminden daha hızlı büyümesiyle beraber hanehalkı tüketimi içindeki payının 2016'nın ilk 3 çeyreğinde yüzde 40'a ulaştığını kaydetti.

2010'da yüzde 30 olan söz konusu oranın 2015'te yüzde 37 seviyesine yükseldiğini bildiren Canko, bu yılki artışla daha fazla ödemenin kartlar sayesinde kayıt altına alındığını ve nakitsiz ödemelere bir adım daha yaklaşılmış olduğunu vurguladı.

"Her 4 kartlı ödemeden biri banka kartlarıyla yapıldı"

Soner Canko, banka kartlarının, özellikle düşük tutarlı ödemelerde tercih edilen bir ödeme aracı ve nakitsiz hayata giden yolda Türkiye'nin elindeki en önemli kozlardan biri olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Kartlı ödeme tutarının yüzde 9'luk kısmını oluşturan banka kartlarının, kartlı ödeme adedi içindeki payının ise yüzde 26 seviyesinde bulunduğuna işaret eden Canko, dolayısıyla artık her 4 kartlı ödemeden birinde banka kartlarının kullanıldığını söyledi.

Canko, tutar düştükçe banka kartıyla ödeme oranının artığına işaret etti ve şu değerlendirmelerde bulundu:

"BKM verilerine göre, ödenecek tutar düştükçe banka kartlarının kullanılma oranı daha da artıyor. Bu yılın 11 ayında 50 TL üzerindeki kartlı ödeme işlemlerinde banka kartı kullanım oranı sadece yüzde 14 olurken, 20-50 TL arası ödemelerde banka kartı kullanım oranı yüzde 22'ye, 10-20 TL arası ödemelerde ise yüzde 32'ye kadar yükseliyor. 10 TL ve altındaki mikro ödemelerde söz konusu oran yüzde 49'a kadar çıkıyor. Yani 10 TL ve altı her iki kartlı ödemeden biri banka kartlarıyla gerçekleşiyor."

AA