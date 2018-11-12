İSTANBUL

Ödemeler dengesi eylül ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 46 milyar 58 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.



Buna göre, geçen yılın eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 46 milyar 58 milyon dolara geriledi. Bir önceki dönemde bu rakam 52 milyar 329 milyon dolar seviyesindeydi.



Eylülde 5 milyar 75 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2017'nin eylül ayında 588 milyon dolar açık vermişti.



Bu yılın eylül ayında ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 milyar 899 milyon dolar azalarak 825 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığı da 127 milyon dolar düşüşle 938 milyon dolara geriledi.



Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 2017'nin aynı ayına göre 358 milyon dolar artarak 3 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 166 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 852 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 141 milyon dolar azalarak 855 milyon dolar oldu.



İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, 2017'nin aynı ayına göre 113 milyon dolar azalarak 102 milyon dolara geriledi.



Öte yandan, ağustos ayı cari açık verisi 2 milyar 592 milyon dolardan 1 milyar 863 milyon dolara, on iki aylık cari açık da 51 milyar 125 milyon dolardan 52 milyar 329 milyon dolara revize edildi.



AAFinans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde cari işlemler dengesinin 1,97 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, eylülde 827 milyon dolar oldu

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 186 milyon dolar artarak 827 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 904 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.



Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 71 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 274 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.



Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 26 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 47 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda ise 4 milyar 812 milyon dolar net çıkış yaşandı.



Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 467 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 991 milyon dolar net azalış kaydetti.



Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 5 milyar 177 milyon dolar ve Genel Hükümet 321 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 38 milyon dolar net kullanımda bulundu.