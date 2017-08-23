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ODE Yalıtım'dan son 5 yılda 55 milyon dolar yatırım

Yalıtım sektöründe Türkiye’den çıkan global bir marka olma vizyonuyla faaliyetlerini, sürdüren ODE Yalıtım, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. ODE, 2012 -2017 yılları arasında Eskişehir’deki yeni üretim tesisi yatırımı, iki hisse devir alımı ve Çorlu fabrika modernizasyonu ile birlikte toplam 55 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. İlave yatırımlarla 2021 yılında 500 milyon TL ciroyu aşmayı planlayan ODE, sektörünün en büyük şirketi olarak, Türkiye’nin en büyük 300 sanayi kuruluşu arasına girmeyi hedefliyor.

ODE Yalıtım'dan son 5 yılda 55 milyon dolar yatırım

Yalıtım sektöründe Türkiye’den çıkan global bir marka olma vizyonuyla faaliyetlerini, sürdüren ODE Yalıtım, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. ODE, 2012 -2017 yılları arasında Eskişehir’deki yeni üretim tesisi yatırımı, iki hisse devir alımı ve Çorlu fabrika modernizasyonu ile birlikte toplam 55 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. İlave yatırımlarla 2021 yılında 500 milyon TL ciroyu aşmayı planlayan ODE, sektörünün en büyük şirketi olarak, Türkiye’nin en büyük 300 sanayi kuruluşu arasına girmeyi hedefliyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:40
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ODE Yalıtım'dan son 5 yılda 55 milyon dolar yatırım

Yalıtım sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli en büyük kuruluşu ODE Yalıtım, yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Son 5 yılda sektöre ve Türkiye ekonomisine yaptığı yatırım miktarı 55 milyon doları aşan ODE Yalıtım, 2021 yılında 500 milyon TL ciroyu aşarak, sektörünün en büyük firması olmayı ve Türkiye’nin en büyük 300 sanayi kuruluşu arasına girmeyi hedefliyor.  

Orhan Turan: “Ülkemizin aydınlık geleceğine inanarak büyümeye devam ediyoruz”

Son 5 yılda çok önemli satın almalara ve yatırımlara imza attıklarını anlatan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Son 5 yılda iki önemli hisse alımı gerçekleştirdik. Bunlardan ilki İş Girişim Sermayesi ile yaptığımız ortaklıktaki hisselerimizin geri alınması, diğeri de İtalyan L'ISOLANTE K-FLEX ile kauçuk köpüğü üreten şirketimizde yaptığımız ortaklıktaki hisse paylarını almamız oldu. İtalyan ortağımızın hisselerini alarak Türkiye’de yalıtım sektöründe faaliyet gösteren yüzde 100 Türk sermayeli en büyük şirket olduk. Ayrıca bu süre zarfında Eskişehir’de 2030 yılı ihtiyaçlarına uygun olarak kurduğumuz yeni üretim tesisimizi ve Çorlu kampüslerimizdeki modernizasyon yatırımlarımızı hayata geçirdik. ODE olarak bölgesel koşullar nedeniyle zor bir dönemden geçen ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktan hiç vazgeçmedik” dedi.

“Eskişehir fabrikasından aldığımız güçle daha hızlı büyüyeceğiz”

Eskişehir fabrikasının ikinci faz yatırımları tamamlandığında kauçuk köpüğü üretim kapasitelerindeki artışla teknik yalıtım sektöründe Çin ve Almanya arasındaki coğrafyanın en büyük üreticisi olacaklarına dikkat çeken Turan, “Önümüzdeki 5 yılda Eskişehir üretim tesisimizin etkisiyle hem yurtiçinde hem de ihracatta hızlı bir büyüme kaydedeceğiz. Amacımız milyon doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını her yıl bir ülke arttırarak, ihracatın toplam ciro içindeki payını yüzde 35’ler seviyesine çıkarmak.

Sektörümüzde TURQUALITY® programına kabul edilen ilk marka olarak Ernst and Young Türkiye’nin danışmanlığında belirlediğimiz 13 hedef pazarda ihracatımızı artırmaya odaklanıyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle Kuzey Afrika ve Sahraaltı ülkelerine yönelik derinleşme stratejilerimizi hayata geçireceğiz. Böylelikle yalıtım sektöründe Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız” diye konuştu.

Ar-Ge ve pazarlamaya 50 milyon TL’nin üzerinde kaynak ayrıldı

ODE’nin hiçbir lisans anlaşması olmaksızın tamamen kendi bilgi birikimi, teknik kadrosu ve AR-GE’si ile üretim yaptığını ifade eden Turan şunları söyledi: “2017- 2021 yılları arasında AR-GE ve pazarlama faaliyetlerine toplam 50 milyon TL üzerinde kaynak ayırdık. Eskişehir üretim tesisimizde sektörümüzün en gelişmiş AR-GE laboratuvarından birini kurduk. Ürün gamımızı artırarak, Türkiye’de daha önce üretilmeyen bazı yalıtım ürünlerini üretmeye başlayacağız. Paydaşlarından aldığı güçle değer yaratan ODE, yetkin insan kaynağı, güçlü dağıtım kanalı, kendi ürettiği teknolojisi ve marka gücüyle “Global Marka” olma yolcuğuna devam ediyor.”

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Anahtar Kelimeler:
ODE YalıtımYatırım
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