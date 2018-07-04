ODE, İngiltere Merkezli Yalıtım Müteahhitleri Birliği’ne Üye Oldu

ODE Yalıtım; NIA (National Insulation Association), EIIF (European Industrial Insulation Foundation) ve EWA (European Waterproofing Association) üyeliklerinin ardından TICA’ya (Thermal Insulation Contractors Association) da üye oldu.

Endüstriyel ve ticari yalıtım sektöründen üyeleri temsil eden İngiltere merkezli bir birlik olan TICA 1957 yılında kuruldu. Tüm dünyadan sektörün en büyük oyuncularını temsil eden TICA, kaliteli eğitim, iyi uygulama, yetenekli iş gücü ve sürekli artan enerji verimliliği sağlamak amacıyla ‘tam donanımlı bir endüstri’ hedefiyle faaliyet gösteriyor. Ulusal Eğitim Merkezi İngiltere’de bulunan TICA üyeleri, ticari, insan kaynakları ve hukuki alanlarda tavsiyeler alabiliyor, karşılaşılan sorun ile ilgili güçlü ve zayıf yönler hakkında bilgilendiriliyor ve sunulan çözümlerden yararlanabiliyor.

TICA üyeliğinin, her adımını global bir marka olma hedefi doğrultusunda kurgulayan firmaları için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, “Türkiye yalıtım sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli en büyük şirketi ODE, uluslararası ağlarını güçlendirecek ve kendisini yeni pazarlara çok daha sağlam adımlarla ulaştıracak bağlantılarla ilerlemeye devam ediyor. Türkiye’de birçok STK’nın kurulmasına öncülük eden ODE, yurtdışındaki üyelikleriyle de dünya ve Avrupa pazarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yurtdışındaki bilgi birikimini ülkemize taşımakta köprü görevi görüyor.” diye vurguladı.

Akdemir; “Bu yıl merkezine aldığı ihracat odaklı büyümeyle yılın ilk 4 ayında önemli bir ivme yakalayan ve Avrupa başta olmak üzere Afrika ve Güney Amerika’da ihracat ağını genişleterek, geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 35 artışa imza atan firmamız, bu büyümenin paralelinde uluslararası networkünü de artırıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiği TICA üyeliğiyle, global pazarda önemli bir rekabet avantajı elde edecek olan ODE, her yıl 1 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını hızla artırarak, dünya arenasında adını çok daha gür duyuracak. Hedefimiz toplam ciromuz içindeki ihracat payını yüzde 35’ler seviyesine çıkararak, önümüzdeki dönem Avrupa ağırlıklı olmak üzere dış pazarda istikrarlı bir şekilde büyüyebilmek.” diye ekledi.