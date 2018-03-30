Oda ve borsalarda seçim heyecanı başlıyor

ANKARA

Türkiye'deki 81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve borsanın meclis üyeleri, komiteler ve yönetim kurulu başkanlarının belirleneceği seçimler nisan ayında yapılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, nisan ayı boyunca devam edecek seçimler iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

İlk aşamada oda ve borsaların meclis üyeleri ve komiteler belirlenecek, ikinci aşamada ise oda ve borsa meclisleri 4 yıl için yönetim kurulu başkanı ile bir veya iki başkan yardımcısını seçecek. Ayrıca TOBB delegeleri ve disiplin kurulu da belirlenecek.

Oda ve borsalarda seçim sürecinin tamamlanmasının ardından mayıs ayında TOBB Genel Kurulu yapılacak. TOBB Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin belirleneceği genel kurulda, ilgili delegelerce kendi aralarından dört yıl için ve her biri 30 üyeden oluşan ticaret ve sanayi odası konseyi, ticaret odası konseyi, sanayi odası konseyi, deniz ticaret odası konseyi ve borsa konseyi olmak üzere beş ayrı konsey seçilecek. Her konsey, kendi üyeleri arasından 4 yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı belirleyecek.

Oda, borsa ve TOBB organları ile şubelerinin seçimleri yargı gözetiminde yapılacak. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde, görevli hakim il seçim kurulunca belirlenecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, oda ve borsanın üye ve meslek grubu sayısına ve TOBB organları seçimlerinin gereklerine göre seçim sandıklarının yer ve sayısını, tarihini ve oy kullanma süresini, oy pusulasının şeklini ve seçimle ilgili diğer hususları tespit edecek.

Oy verme işlemleri gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılacak.