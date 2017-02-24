Ocakta konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay satış sonucu el değiştiren konut sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 84 bin 556'dan 95 bin 389'a yükseldi. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 807 konutla en yüksek payı (yüzde 16,6) aldı. İstanbul'u, 10 bin 686 konut satışıyla (yüzde 11,2) Ankara, 5 bin 665 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 8 konutla Hakkari, 11 konutla Ardahan, 48 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

44 bin 235 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı bu dönemde yüzde 10,4 artarak 44 bin 235'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,4 olurken, ilk satışlarda İstanbul 7 bin 774 konut satışıyla en yüksek payı (yüzde 17,6) aldı. İstanbul'u 3 bin 972 konut satışıyla Ankara, 2 bin 333 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artış göstererek 51 bin 154'e çıktı. İstanbul, 8 bin 33 konut satışı ve yüzde 15,7 payla bu alanda ilk sırada yer alırken, İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 50,8 oldu. Ankara 6 bin 714, İzmir 3 bin 332 konut satışıyla İstanbul'u izledi.