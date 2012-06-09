Obama'dan Avrupa’ya uyarı

ABD Başkanı Barack Obama, yeni bir ekonomik durgunluk tehdidi altındaki Avrupa'ya ''mali reformlar uygularken, aynı zamanda büyüme ve istihdama da odaklanın'' mesajını verdi.

Obama, ülkesindeki istihdam sorunu için de Kongre'yi, yönetiminin gönderdiği istihdam planını tekrar gözden geçirmeye devam etti.

Beyaz Saray'da ekonomiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında Obama, ABD'nin ticarette en büyük partnerleri olması nedeniyle Avrupa'nın, yeni bir durgunluk tehdidiyle karşı karşıya olmasının kendileri için de önemli bir durum oluşturduğunu söyledi.

Bu tehditlerle baş etmenin Avrupalı liderlerin elinde olduğunu ifade eden Obama, ''(Avrupalı liderler) durumun ciddiyetinin ve acil harekete geçme ihtiyacının farkında'' dedi.

Obama, Avrupalı liderlerle sık sık iletişim halinde olduğunu belirterek, ''Onların, bu durumun daha da kötüleşmesini önlemek için şu anda atabileceği spesifik adımlar olduğunu biliyorum'' diye konuştu.

Avrupa'da yaşananın sadece bir borç krizi olmadığına, birçok unsurun bulunduğuna işaret eden Obama, tıpkı ABD'nin 2009-2010 yıllarında yaptığı gibi, Avrupa'nın da bankacılık sistemini güçlendirmeye odaklanması gerektiğini vurguladı.

Obama, Avrupa'nın kısa vadede finansal sistemi dengede tutması gerektiğini ifade ederek, Avrupalı liderlerin daha güçlü bir Avro Bölgesi için vizyon ve çerçeve de ortaya koyabileceklerini ve entegre olmuş Avrupa'nın sorumluluğu ve yararlarına dair taahhütlerinin güçlü bir adım olacağını dile getirdi.

Uzun vadede de büyük borç yükü altındaki Avrupa ülkelerinin gerekli mali reformları uygularken, bir yandan da ekonomik büyüme ve istihdamı artırması gerektiğinin önemine dikkati çeken Obama, Avrupalı liderler arasındaki müzakerelerin de bu yönde ilerlediğini, Almanya ve Fransa'nın bu iki unsuru bir araya yürütmeye dair hazırlık içinde olduğunu söyledi.

Obama, ''Bu problemlere çözümler bulmak zor ama çözümleri de var. Kararlar alınması gerekiyor ama Avrupa'nın bunu yapacak kapasitesi var ve onlara Amerika'nın da desteği var. Onların başarısı bizim için de iyi bir şey'' dedi.

ABD olarak yapmaya çalıştıklarının, Avrupa'ya ''çıkışma veya ne yapacaklarını söyleme'' değil, kendi deneyimlerini paylaşma ve önerilerde bulunma olduğunu dile getiren Obama, Yunanistan'daki seçimlere ilişkin olarak da ülkenin, bir yandan reforma dair taahhütlerde bulunurken, diğer yandan Avro alanı içinde kalmasının herkesin yararına olduğunu belirtti.

Barack Obama attıkları adımlar sayesinde, ABD'de finansal sistemin, Atlantik ötesinden gelebilecek bazı şoklara hazır olduğunu ve bunları atlatabileceğini ama Avrupa'nın durgunluğa girmesi halinde, bunun ABD'nin ekonomik toparlanmasına da bazı etkiler yaratacağını ifade ederek, sadece Avrupa değil, dünya genelinde görülen ekonomik zayıflık nedeniyle ülkesinin ekonomisini güçlendirecek eylemlerde bulunulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Obama, yönetim olarak geçen yılın sonunda Kongre'ye gönderdikleri ama tüm unsurlarıyla geçmeyen istihdam planının, bu noktada kritik önem taşıdığına değinerek, Kongre'ye bu planı yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı.

ABD'de özel sektörün istihdam yaratmaya devam ettiğine ama en büyük zayıflığın, eyalet ve yerel yönetimler ile inşaat sektöründeki iş kaybından kaynaklandığına dikkati çeken Obama, bu nedenle Kongre'den bu zayıf alanlarda yeniden istihdamı sağlayacak bu planı onaylamasını istedi.

Obama, ''Bu (plandaki) fikirleri geçirmemek için hiçbir mazeret yok. Bunun (planın) işleyeceğini biliyoruz''ifadesini kullandı. Obama, Kongre'nin seçim yılı olması dolayısıyla adım atmaması halinde, Amerikan halkına bunun açıklamasını yapmak zorunda olduğunu da kaydetti.



