VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, yaşanan ekonomik saldırılar karşısında bankacılık sektörünün dik durduğunu ve hükümetin aldığı seri tedbirlerle süreci çok iyi yönettiğini belirterek, artık normalleşme sürecine girildiğini söyledi.

Özcan, "Kurlarda istikrar oluştu, faiz oranlarında da artık bir düzelme var. Mesela biz şu anda faizlerle ilgili kredilerde artık yüzde 30'ları konuşuyoruz." dedi.

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde "CEO Club Bankacılar Zirvesi" gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen CEO Panel'de konuşan Özcan, İstanbul Havalimanı'nın Türk bankacılık sisteminin desteğiyle ortaya çıktığını kaydederek, bundan gurur duyduğunu bildirdi.

Türkiye'nin son yıllarda atlattığı olumsuz gelişmelerden ve badirelerden bahseden Özcan, Türkiye'nin tüm sıkıntıların üzerinden başarıyla geldiğini anlattı.

Özcan, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişe daire referandum sonrası Türkiye'nin yurt dışı kaynaklı ekonomik saldırılara maruz kaldığından bahsederek, daha Avrupa ve ABD borsaları kapalıyken, Asya borsalarından alımların gerçekleştirildiğini aktardı.

"2019'da son derece ümitliyim"

Özcan, Türk Lirası'nda hızlı bir şekilde değer kaybı yaşandığını, bunun hiçbir ekonomik gerekçeyle anlatılamayacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bankacılık sektörümüz dik durdu, hükümetimiz aldığı seri tedbirlerle bu süreci çok iyi yönetti. Normalleşme sürecine girdik, siyasi kriz büyük ölçüde sona erdi. Gerek ABD gerekse Avrupa ile olan ilişkilerimizde cüzi bir normalleşme süreci başladı. Kurlarda istikrar oluştu, faiz oranlarında da artık bir düzelme var. Mesela biz şu anda faizlerle ilgili kredilerde artık yüzde 30'ları konuşuyoruz. Faiz oranları yüzde 30'lara kadar indi kredilerde. Mevduatta da yüzde 25'ler seviyesinde yani TCMB'nin ilan ettiği faizler civarında şu anda mevduat faizleri. Dolayısıyla yıl sonuna kadar ben olumlu sürecin devam edeceğine inanıyorum. 2019 yılından da son derece ümitiliyim. Ekonomide aktörlerin geleceğe dair beklentileri olumluya dönerse her şey güzel hale geliyor, normalleşiyor."

Özcan, 2019'da ihracat ve turizmde ciddi fırsatlar gördüğünü belirterek, aynı zamanda uzun yıllardır ihmal edilen imalat sanayisinde de güzel gelişmeler yaşanacağını, cari açığın giderek düzeleceğini anlattı.

"TL kredilerinde büyüme tek hanede veya yüzde 10'lar civarında olacak"

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "2018 yılı enteresan bir seneydi ilk ve ikinci yarı arasında farklar siyah beyaz derecesindeydi." dedi.

Türkiye'deki toplam borcun yönetilebilir seviyede olduğunu belirten Erbil, "Şu anda İtalya'nın kamu kesim borcu Türkiye'nin toplam borcundan daha fazla. Milli gelire rasyo anlamında söylüyorum." şeklinde konuştu.

Fuat Erbil, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin son 8 senesine baktığımız zaman Türkiye çok ciddi bir yatırım süreci yaşadı. Enerjide, altyapıda, kamu-özel sektör paylaşım projlerinde vs, bizler bankalar olarak bunları finanse ettik. Kredi büyümesi yavaşladı. Özellikle yılın ilk yarısındaki hızımızı kestik sektör anlamında. Türk Lirası kredilerinde büyümenin tek hanede veya yüzde 10'lar civarında olacağını düşünüyorum.

Mevduatta yaşanan volatilite sonrası Türk Lirasına geçiş başladı ve hala devam ediyor. Önemli bir dengelenme süreci ekonomide başladı. Marjinal kredi getirileri Türk Lirası'nda yüzde 30 civarında seyrediyor. 2019'da göreceli anlamda kredi tarafında bir büyüme, mevduat tarafında iyileşme devam edecek. 2019'un en önemli değişkeni bizler için aktif kalitesindeki etki."