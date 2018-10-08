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Nobel Ekonomi Ödülü'nü Nordhaus ve Romer paylaştı

Nobel Ekonomi Ödülü, bu yıl Amerikalı araştırmacılar William D. Nordhaus ve Paul M. Romer arasında paylaştırıldı.

Nobel Ekonomi Ödülü'nü Nordhaus ve Romer paylaştı

Nobel Ekonomi Ödülü, bu yıl Amerikalı araştırmacılar William D. Nordhaus ve Paul M. Romer arasında paylaştırıldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:05
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Nobel Ekonomi Ödülü'nü Nordhaus ve Romer paylaştı

Nobel Ekonomi Ödülü, bu yıl Amerikalı araştırmacılar William D. Nordhaus ve Paul M. Romer arasında paylaştırıldı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nce Alfred Nobel anısına verilen Sveriges Riksbanks (Merkez Bankası) Ekonomi Bilimleri Ödülü, bu yıl, "iklim değişikliğini uzun vadeli makroekonomik analize entegre” ettiği için William D. Nordhaus ve “teknolojik yenilikleri uzun vadeli makroekonomik analize entegre” ettiği için Paul M. Romer arasında paylaştırıldı.

Akademiden yapılan yazılı açıklamada, "Nordhaus ve Romer uzun süreli sürdürebilir ekonomik büyümenin oluşturulması konusunda zamanımızın en temel ve acil sorunlara hitap eden yöntemler geliştirdiler.” ifadeleri yer aldı.

Amerikalı ekonomist Nordhaus halen Yale Ünivesitesi Ormancılık ve Çevre Bilimleri Fakültesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yapıyor. Romer ise New York Üniversitesi Stern Business School’da ekonomi profesörü. 

6 milyon liranın sahibi oldular

Nordhaus ve Romer ödülün yanı sıra 9 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar veya 6 milyon lira) tutarında para armağanı paylaşacak.

Bilim dünyasının en prestijli ödülleri olan "Nobel"ler için adaylar, her bir bilim dalı için oluşturulan komitelerin üyeleri tarafından belirleniyor. Akademi üyelerinin yaptığı oylamada da oyların çoğunu alan aday ödülün sahibi oluyor.

Nobel Ekonomi Ödülü

Davranışsal iktisat teorisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Amerikalı iktisatçı Richard H. Thaler da 2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Nobel Ekonomi Ödülü, ilk kez 1968'te İsveç Merkez Bankası tarafından Nobel Ödülleri'nin kurucusu Alfred Nobel anısına verilmeye başlandı. 1969'dan bugüne 50 kez dağıtılan ödüllerden 19'u iki kişi, 6'sı da üç kişi arasında paylaştırıldı.

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan 80 kişi arasında sadece bir kadın bulunuyor. Elinor Ostrom, 2009'da ödüle layık görülmüştü.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün en genç sahibi, 1972'de 52 yaşındayken ödüle layık görülen Kenneth J. Arrow oldu. 2007'de Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen 90 yaşındaki Leonid Hurwicz, tüm alanlarda Nobel Ödülü verilen en yaşlı kişi olarak tarihe geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Nobel Ekonomi Ödülü
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