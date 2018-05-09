Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, nisanda en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,20 ile külçe altından elde edildi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 1,75 ve avro yüzde 1,32 yatırımcısına kazandırdı. Buna karşılık mevduat faizi (brüt) yüzde 1,61, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,62, BIST 100 endeksi yüzde 7,42 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 2,48 ve avro yüzde 2,04 getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,90, DİBS yüzde 1,92, BIST 100 endeksi yüzde 6,75 yatırımcısını üzdü.

Avro üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,60 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,43 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayda geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,92 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,47 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık en çok avro kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,03 yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,59 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak tespit edildi.